BFM назвал причину приостановки «Газпромом» поставок французской Engie

Поставки газа французской энергокомпании приостановлены из-за торговых споров, утверждает источник BFM. «Газпром» ранее объяснил это неуплатой за июль

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Приостановка поставок «Газпромом» французской Engie связана с торговыми спорами, сообщает BFM со ссылкой на источник в промышленной отрасли.

«Это коммерческий спор, связанный, прежде всего, с разногласиями в трактовках», — сказал он. Со слов собеседника, российская компания, объявляя о своем решении, сослалась на форс-мажор — эта причина освобождает сторону от ответственности в случае исключительных обстоятельств.

Французская сторона не согласилась с тем, что речь идет о форс-мажоре, и вычла из платежа «Газпрому» часть ущерба, который, по ее мнению, понесла из-за сокращения поставок, сообщил источник. По его словам, это допускается контрактом.

«На данном этапе это довольно классический коммерческий спор о том, что является форс-мажором, а что нет», — сообщил источник, добавив, что его сложно урегулировать из-за «определенной геополитической ситуации».

30 августа Engie сообщила, что получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок из-за разногласий по контрактам. Позже в тот же день российская компания объявила, что приостанавливает поставки с 1 сентября, объяснив это неуплатой за июль, а также напомнив об обязательной оплате таких поставок по новой схеме. В соответствии с ней иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

В мае Engie сообщала о переговорах с Россией о способах оплаты газа. Месяцем позже компания призвала жителей Франции и бизнес ограничить потребление газа на фоне роста цен и риска сокращения импорта из России. Как заявила Engie, она обеспечила объемы газа, необходимые ей и ее клиентам, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа» от «Газпрома». По данным аналитиков Morningstar, в 2021 году Engie закупила у «Газпрома» 121 ТВт·ч (20% от всех поставок французской компании, тераватт-час равен 109 кВт·ч), а в последнее время компания получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно.