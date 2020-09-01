Авиакомпания «Победа» нацелилась на 30% российского рынка

«Победа», которая в 2019 году перевезла 10 млн пассажиров и заняла 8% рынка, к 2028-му намерена увеличить долю до 30%. К этому времени пассажиропоток в России вырастет в 1,6 раза, до 210 млн человек, следует из оценок «Аэрофлота»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», в 2028 году должен занять около 30% российского авиационного рынка с потенциалом дальнейшего роста. О такой цели говорится в материалах группы «Аэрофлот» (есть у РБК), посвященных результатам первого полугодия 2020 года и долгосрочной стратегии компании, которая была принята в июле.

Ранее генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что в новой стратегии делается ставка на «Победу», которая должна через восемь лет перевозить 55–65 млн человек в год, но ожидаемую долю рынка лоукостера не назвал.

В 2019 году «Победа» увеличила число пассажиров на 43%, до 10,3 млн, и заняла четвертое место среди крупнейших российских авиакомпаний. Ее рыночная доля составила около 8% при общей емкости рынка 128 млн пассажиров.

«Наша стратегическая цель — 55–65 млн пассажиров «Победы» в 2028 году. Доля рынка — это производный расчетный показатель», — сказал РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. В Европе, Азии и Северной Америке доля лоукостеров составляет сегодня от 30 до 40%, в России это пока лишь 7–8%, отметил он. Представитель «Победы» отказалась от комментариев.

Вся группа «Аэрофлот» планирует в 2028 году перевезти 130 млн человек. «Вполне возможно, что мы [по доле рынка к 2028 году] выскочим за 50%, ну, будет 60%. Мы прикидывали, [что займем] 62–64% [рынка]», — сказал Савельев в интервью телеканалу «Россия 24» 17 августа. Из прогноза группы следует, что российский рынок авиаперевозок к 2028 году вырастет до 203–210 млн пассажиров.