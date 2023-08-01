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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Авиакомпания «Туркменистан» перестала летать в Москву

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву ради безопасности полетов
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Решение об отмене рейсов в Москву связано с «воздушной обстановкой» и принято «на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов». В последние дни Внуково дважды приостанавливал работу из-за атак дронов на Москву
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад, вместо них будут выполняться рейсы Ашхабад — Казань — Ашхабад, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Решение вступило в силу с 1 августа, его приняли «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».

Рейсов в Москву не будет три недели — до 22 августа, сообщили ТАСС в кассах авиакомпании. Из России в Туркмению сейчас, помимо «Туркменистана», летают самолеты S7.

Согласно данным FlightRadar24, авиакомпания выполняет рейсы в аэропорт Домодедово. 2 августа аэропорт Ашхабада планирует принять из Москвы и отправить туда несколько рейсов, отменен пока только один.

За последние дни московский аэропорт Внуково дважды приостанавливал работу из-за атак беспилотников на Москву. В первый раз это произошло 30 июля, были задержаны несколько ночных и утренних рейсов на вылет и прилет. В ту ночь из-за атаки украинских дронов фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити» получили повреждения, жертв и пострадавших не было.

ТАСС также сообщал о взрыве в 50-этажном здании в «IQ-квартале». В состав «IQ-квартала» входит правительственный комплекс, где размещены несколько министерств и ведомств, в их числе — Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры, Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что взрывной волной из офиса вынесло документацию Минцифры.

После этого, в ночь на 1 августа, атака дронов повторилась. По словам московского мэра Сергея Собянина, повреждения получила та же башня, что и во время предыдущей атаки. ТАСС уточняет, что речь идет о здании в «IQ-квартале», где находится правительственный комплекс (Минэкономики, Минцифры и Минпромторг). Дрон повредил фасад на уровне 21-го этажа. Самолеты из Внуково перенаправлялись в другие аэропорты, в том числе в Домодедово; вскоре ограничения сняли.

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В начале июля аэропорт Внуково уже перенаправлял рейсы в Шереметьево и Домодедово из-за беспилотников.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Туркменистан Москва безопасность полетов Казань Ашхабад
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