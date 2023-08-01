Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

Аэропорт был закрыт на прилет и вылет из-за новой атаки беспилотников на столичный регион, сейчас он работает штатно

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Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Он приостанавливал прием рейсов после очередной атаки беспилотников на Москву и Московскую область.

Самолеты перенаправлялись в другие аэропорты. Например, следовало из данных онлайн-табло, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в столице в 03:45, направили в Домодедово. Сейчас, как следует из данных табло, задержек и отмен рейсов нет.

Внуково приостанавливал работу и во время предыдущей атаки дронов в ночь на 30 июля; в столичном регионе временно вводили ограничение на нахождение в воздухе любых воздушных судов.

Во время новой атаки в ночь на 1 июля, по словам мэра Сергея Собянина, несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Как заявили в Минобороны, речь идет о двух дронах над Одинцовским и Наро-Фоминский районами Московской области. Еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он рухнул в «Москва-Сити».

По словам Собянина, повреждения получила та же башня, что и во время предыдущей атаки. ТАСС уточняет, что речь о здании в «IQ-квартале», где находится правительственный комплекс (Минэкономики, Минцифры и Минпромторг). Дрон повредил фасад на уровне 21-го этажа.