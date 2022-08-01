К чешской PPF подали иск на ₽400 млн за срыв сделки с землей в Москве
Петербургская компания «Развитие», которая занимается сделками с недвижимостью, подала иск на 400 млн руб. к ООО «ИСК «Клоково» с требованием разорвать подписанный в декабре 2021 года договор купли-продажи земельных участков. Карточка дела опубликована на сайте арбитражного суда, внимание на нее обратил «Коммерсантъ».
Учредитель «Развития» — Андрей Кошкин, гендиректор и основной владелец петербургского девелопера «Ярд», следует из данных СПАРК. Учредитель ИСК «Клоково» — кипрская Stephold Ltd, структура чешской инвестиционной группы PPF Group, которая весной начала продавать активы в России.
По данным источников газеты, в иске речь идет о сделке, в рамках которой «Ярд» в конце 2021 года договорился о покупке у PPF Group 130 га в Новой Москве за 3,6 млрд руб. Тогда петербургская компания перечислила первый платеж в размере 200 млн руб. и получила одобрение Сбербанка о финансировании строительства 1,2 млн кв. м жилья стоимостью более 100 млрд руб. После начала российской военной операции на Украине PPF Group как западная компания должна была согласовать сделку по продаже площадки с правительственной комиссией, но не сделала этого, по словам собеседника издания.
В то же время источник «Коммерсанта», близкий к сторонам сделки, сообщил, что «Ярд» сам отказался покупать землю, посчитав цену завышенной в текущих условиях, когда из-за снижения спроса на жилье цены на площадки под застройку снижаются.
В PPF Group и группе «Ярд» отказались от комментариев.
PPF Group в марте начала передачу более 200 га в Москве и регионах структурам группы ИСТ Александра Несиса. Источники газеты на рынке недвижимости назвали сделки «дружественной передачей активов» на время, пока не спадет геополитическая напряженность.
В апреле структуры PPF вышли из состава учредителей агрохолдинга «РАВ Агро», который выращивает зерновые на 66 тыс. га и управляет молочными фермами в Воронежской области. Хозяйства перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», в котором 99% принадлежит гендиректору Евгению Свистулу, а 1% — Россельхозбанку. Позднее чешская компания и ее дочерняя структура Home Credit решили продать банк «Хоум Кредит» и другие финансовые активы в России.
В июне группа представила отчет, в котором оценила свои потери от продажи бизнеса в России в €500–600 млн.