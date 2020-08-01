Правительство отменило обязательную маркировку пробников духов

Из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, также убрали обувь, сделанную ремесленниками. Обязательная маркировка обуви началась с 1 июля, начало обязательной маркировки парфюмерии запланировано на 1 октября

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пробники и тестеры парфюмерной продукции исключили из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из перечня также убрали обувь, изготовленную ремесленниками.

«Это решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров», — сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили, что в отношении остальных видов парфюмерной продукции и обуви правила не поменялись.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) поддержал решение властей. Представитель центра заявил ТАСС, что это позволит повысить автоматизацию отраслей и снизить нелегальный оборот.

Закон, касающийся обязательной маркировки товаров, вступил в силу 1 января 2019 года. Как отмечали в ЦРПТ, система маркировки нужна для защиты от подделок, а также для того, чтобы лучше собирать налоги. Обязательная маркировка обуви в системе «Честный знак» началась с 1 июля, начало обязательной маркировки парфюмерии запланировано на осень. До 30 сентября 2021 года разрешена продажа немаркированных товарных остатков, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 октября 2020 года.