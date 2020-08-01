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Правительство отменило обязательную маркировку пробников духов

Из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, также убрали обувь, сделанную ремесленниками. Обязательная маркировка обуви началась с 1 июля, начало обязательной маркировки парфюмерии запланировано на 1 октября
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Пробники и тестеры парфюмерной продукции исключили из списка товаров, подлежащих обязательной маркировке. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из перечня также убрали обувь, изготовленную ремесленниками.

«Это решение принято по просьбе бизнеса и на основе первых результатов работы по обеспечению прослеживаемости товаров», — сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили, что в отношении остальных видов парфюмерной продукции и обуви правила не поменялись.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) поддержал решение властей. Представитель центра заявил ТАСС, что это позволит повысить автоматизацию отраслей и снизить нелегальный оборот.

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Закон, касающийся обязательной маркировки товаров, вступил в силу 1 января 2019 года. Как отмечали в ЦРПТ, система маркировки нужна для защиты от подделок, а также для того, чтобы лучше собирать налоги. Обязательная маркировка обуви в системе «Честный знак» началась с 1 июля, начало обязательной маркировки парфюмерии запланировано на осень. До 30 сентября 2021 года разрешена продажа немаркированных товарных остатков, произведенных в России или ввезенных в страну до 1 октября 2020 года.

Эксперимент по маркировке парфюмерной продукции проходил с 1 июля по 30 ноября 2019 года.

В 2018 году ассоциации, объединяющие производителей и продавцов косметики, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не маркировать парфюмерную продукцию. В Faberlic выразили опасение, что это усложнит бизнес-процессы, а в Oriflame предупредили о «существенном росте цен». В Минпромторге позже заявили, что правила маркировки духов и туалетной воды будут вводиться поэтапно, что гарантирует отсутствие рисков сокращения легальных объемов ввозимых в Россию духов и туалетной воды.

По оценкам компании Group-IB, в 2019 году ущерб пяти компаний — производителей парфюмерии от продажи контрафактной продукции в интернете составил 65 млрд руб.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: маркировка, парфюмерия, обувь
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