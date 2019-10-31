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В Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов

Правила маркировки духов и туалетной воды будут вступать поэтапно, что гарантирует отсутствие рисков сокращения легальных объемов ввозимых духов и туалетной воды в Россию. Об этом РБК сообщил замминистра промышленности и торговли России статс-секретарь Виктор Евтухов, комментируя сообщения о возможном сокращении ассортимента духов из-за маркировки.

Он пояснил, что введение исключения для этой продукции в части маркировки на территории России может привести к росту незаконного оборота и появлению схем уклонения от требований законодательства.

По словам Евтухова, маркировка товаров является, прежде всего, инструментом противодействия незаконному обороту продукции. Так, на товар наносится уникальный код маркировки, который позволяет его идентифицировать и прослеживать все этапы товародвижения.

При этом замминистра указал на важность маркировки товаров до того, как импортная продукция попадет на территорию России, так как это позволит сократить появления схем уклонения от законодательства.
«Все вопросы прорабатываются напрямую с участниками рынка с целью минимизации изменений сложившихся технических и бизнес-процессов», — добавил Евтухов.

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Замгендиректор Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов также заявил РБК о поэтапной реализации проекта по маркировке. Так, в начале проходит пилотный проект, позволяющий компаниям подготовиться в комфортном режиме к переходному этапу, на котором происходит формирование правил маркировки. На сегодняшний день в пилоте участвуют 482 компании и более 4,2 тыс. наименований продукции.

«Ни в одной из отраслей, где маркировка уже внедрена, не произошло ни роста цен, ни снижения ассортимента или опустения полок, не зафиксировано проблем как крупного, так и малого, и среднего бизнеса», — заключил Юсупов.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники и ассоциацию «Русбренд» сообщила, что в российских магазинах ассортимент духов может сократиться из-за новых правил маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенных Минпромторгом. Согласно документу импортные духи и туалетную воду необходимо маркировать до того, как они пересекут границу России и начнут проходить таможенные процедуры.

Теги: Минпромторг, риск, дефицит, духи
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