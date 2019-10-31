В Минпромторге ответили на сообщения о риске дефицита духов

Правила маркировки духов и туалетной воды будут вступать поэтапно, что гарантирует отсутствие рисков сокращения легальных объемов ввозимых духов и туалетной воды в Россию. Об этом РБК сообщил замминистра промышленности и торговли России статс-секретарь Виктор Евтухов, комментируя сообщения о возможном сокращении ассортимента духов из-за маркировки.

Он пояснил, что введение исключения для этой продукции в части маркировки на территории России может привести к росту незаконного оборота и появлению схем уклонения от требований законодательства.

По словам Евтухова, маркировка товаров является, прежде всего, инструментом противодействия незаконному обороту продукции. Так, на товар наносится уникальный код маркировки, который позволяет его идентифицировать и прослеживать все этапы товародвижения.

При этом замминистра указал на важность маркировки товаров до того, как импортная продукция попадет на территорию России, так как это позволит сократить появления схем уклонения от законодательства.

«Все вопросы прорабатываются напрямую с участниками рынка с целью минимизации изменений сложившихся технических и бизнес-процессов», — добавил Евтухов.