Эксперты оценили потери парфюмеров из-за контрафакта в Сети в $1 млрд

Ущерб пяти компаний — производителей парфюмерии от продажи контрафактной продукции в Сети в 2019 году специалисты Group-IB оценили в 65 млрд руб.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Ущерб пяти популярных компаний — производителей парфюмерии от продажи контрафактной косметической продукции на интернет-площадках в 2019 году составил от 3,7 млрд до 22,5 млрд руб. по каждому бренду, общая сумма потерь достигает 64,8 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании (есть у РБК) международной компании Group-IB, которая специализируется на разработке продуктов для кибербезопасности.

Потери отрасли были зафиксированы на основании среднего чека за туалетную воду (от 3 тыс. до 9,7 тыс. руб.), посещаемости магазинов, конверсии и ряда других показателей, указали эксперты. По данным компании Euromonitor International, объем российского рынка парфюмерии два года назад занимал только около 2% ($8,8 млрд, или 555 млрд руб.) от мирового оборота.

Сегодня в интернете работает более 35 тыс. неофициальных магазинов по продаже контрафактной брендовой парфюмерии, говорится в сообщении Group-IB. Для привлечения внимания покупателей такие мошенники используют один или несколько косметических брендов, контекстную рекламу, таргетированные рассылки по СМС и в мессенджерах.

В прошлом году аналитики также нашли в Сети более 6 тыс. доменных имен, похожих на официальные сайты парфюмерных брендов. Помимо схожего домена такие интернет-площадки используют логотипы и цвета бренда. Кроме того, была найдена сетка из 1,5 тыс. доменов под одну из парфюмерных компаний (в 2018-м их было только 200). При этом в Group-IB уточнили, что чаще всего такие сайты являются «пустышками» и сейчас там ничего не продается, поскольку создавались они под единственную временную незаконную акцию.

Продавцы контрафактной косметики также распространяют свою продукцию на подпольных форумах: в прошлом году, например, было найдено более 3,6 тыс. сообщений с объявлениями об оптовой и мелкооптовой продаже парфюмерии. Встречались и предложения оптовой продажи, в названии которых упоминается сразу несколько брендов.