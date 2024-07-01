Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины

Boeing придется выплатить штраф в размере $243,6 млн и назначить корпоративного наблюдателя на три года. Компания должна до конца недели решить, признает ли она себя виновной по обвинению в мошенничестве, сообщает Bloomberg

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Министерство юстиции США предъявит корпорации Boeing обвинение в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух катастроф Boeing 737 Max и предлагает сделку о признании вины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания должна до конца недели решить, признает ли она себя виновной по выдвинутому обвинению, об этом ведомство сообщило семьям жертв катастроф и их адвокатам на встрече в воскресенье, 30 июня, рассказали собеседники агентства.

Boeing в рамках сделки придется выплатить дополнительный штраф в размере $243,6 млн помимо уже выплаченных $243,6 млн в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования 2021 года, сообщили два источника. Компания также должна назначить корпоративного наблюдателя на три года.

Адвокат родственников жертв Пол Касселл назвал предложение ведомства для Boeing «милой сделкой о признании вины». «Соглашение никоим образом не признает, что в результате преступления Boeing погибли 346 человек», — заявил он, добавив, что семьи будут возражать против этого.

Корпорация Boeing в 2021 году в рамках соглашения с Минюстом согласилась выплатить $2,5 млрд для урегулирования обвинения в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности 737 Max. Дефект, который заставил самолет спикировать из-за ошибочных показаний датчика, стал причиной двух крушений самолетов 737 Max в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.

Первая авиакатастрофа Boeing 737 MAX произошла в октябре 2018 года: самолет индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Японское море, погибли 189 человек. В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о проблемах в управлении полетом.

Соглашение предусматривало, что если компания в течение трех лет продолжит следовать программе соответствия требованиям, разработанной после катастроф, Минюст попросит суд снять обвинение. Компания настаивала, что выполнила условия.

В январе у самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в воздухе оторвался люк аварийного выхода. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда из-за разгерметизации салона. Никто не пострадал. Минюст США и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начали расследование. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), у двери отсутствовали четыре болта, с помощью которых она крепилась.