FT узнала о расследовании Минюста США из-за оторвавшейся двери Boeing
Минюст США начал расследование инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого в полете отвалилась дверь, пишет Financial Times.
«В таком случае Министерство юстиции обычно проводит расследование. Мы сотрудничаем в полной мере и не считаем, что являемся объектом расследования», — сказали в Alaska Airlines.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с января, когда произошел инцидент, также ведет расследование в отношении Boeing. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), у двери отсутствовали четыре болта, предназначенные для ее крепления.
Проверка FAA процессов производства и контроля качества в отношении Boeing и ее поставщика Spirit AeroSystems, продолжавшаяся шесть недель, выявила «несколько случаев, когда компании якобы не соблюдали требования к контролю качества производства».
Boeing в 2021 году заключил соглашение с Минюстом об отсрочке судебного преследования. Производитель согласился выплатить $2,5 млрд для урегулирования уголовного обвинения в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности 737 Max. Дефект, который заставил самолет спикировать из-за ошибочных показаний датчика, стал причиной двух катастроф в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
Соглашение предусматривало, что если компания в течение трех лет продолжит следовать программе соответствия требованиям, разработанной после катастроф, Минюст попросит суд снять обвинение в мошенничестве. Авария с самолетом Alaska Airlines произошла за два дня до истечения этого срока. Boeing в январском отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам заявил, что ведомство «в настоящее время рассматривает вопрос о том, выполнили ли мы свои обязательства по соглашению и стоит ли снимать» обвинение.
На этой неделе компания столкнулась с претензиями регуляторов после показаний председателя NTSB Дженнифер Хоменди в комитете по торговле, науке и транспорту сената, она заявила, что Boeing не передал документацию для расследования инцидента с дверью. В письме главе комитета Марии Кантвелл Boeing признал, что у компании нет некоторых запрошенных документов.
Согласно предварительному отчету NTSB, дверная панель поступила на завод Boeing поврежденной, из-за чего рабочим пришлось ее вскрыть для ремонта. Выполняемые работы должны быть задокументированы, однако в данном случае этого сделано не было, предположил производитель.
В январе в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда из-за разгерметизации салона. Никто не пострадал.
Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»
Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности
Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео
Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными
Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности
У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео
Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»
В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ
6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит
Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа
Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Что поможет защитить доходы от инфляции? 4 актива
Где самые высокие ставки по накопительным счетам? Топ-10 банков