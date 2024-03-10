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FT узнала о расследовании Минюста США из-за оторвавшейся двери Boeing

FT: Минюст начал расследование из-за оторвавшейся двери Boeing 737 MAX 9
В январе в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвался люк аварийного выхода. Лайнер совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона
Фото: NTSB / Reuters
Фото: NTSB / Reuters

Минюст США начал расследование инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого в полете отвалилась дверь, пишет Financial Times.

«В таком случае Министерство юстиции обычно проводит расследование. Мы сотрудничаем в полной мере и не считаем, что являемся объектом расследования», — сказали в Alaska Airlines.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с января, когда произошел инцидент, также ведет расследование в отношении Boeing. Согласно предварительному отчету Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), у двери отсутствовали четыре болта, предназначенные для ее крепления.

Проверка FAA процессов производства и контроля качества в отношении Boeing и ее поставщика Spirit AeroSystems, продолжавшаяся шесть недель, выявила «несколько случаев, когда компании якобы не соблюдали требования к контролю качества производства».

Boeing в 2021 году заключил соглашение с Минюстом об отсрочке судебного преследования. Производитель согласился выплатить $2,5 млрд для урегулирования уголовного обвинения в мошенничестве, связанном с обманом регуляторов о неисправности 737 Max. Дефект, который заставил самолет спикировать из-за ошибочных показаний датчика, стал причиной двух катастроф в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.

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Бизнес
Фото:Stephen Brashear / Getty Images

Соглашение предусматривало, что если компания в течение трех лет продолжит следовать программе соответствия требованиям, разработанной после катастроф, Минюст попросит суд снять обвинение в мошенничестве. Авария с самолетом Alaska Airlines произошла за два дня до истечения этого срока. Boeing в январском отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам заявил, что ведомство «в настоящее время рассматривает вопрос о том, выполнили ли мы свои обязательства по соглашению и стоит ли снимать» обвинение.

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На этой неделе компания столкнулась с претензиями регуляторов после показаний председателя NTSB Дженнифер Хоменди в комитете по торговле, науке и транспорту сената, она заявила, что Boeing не передал документацию для расследования инцидента с дверью. В письме главе комитета Марии Кантвелл Boeing признал, что у компании нет некоторых запрошенных документов.

Согласно предварительному отчету NTSB, дверная панель поступила на завод Boeing поврежденной, из-за чего рабочим пришлось ее вскрыть для ремонта. Выполняемые работы должны быть задокументированы, однако в данном случае этого сделано не было, предположил производитель.

В январе в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда из-за разгерметизации салона. Никто не пострадал.

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Елена Чернышова
Boeing 737 Минюст США
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