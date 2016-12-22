СК закрыл дело против водочного магната Шефлера

Следственный комитет прекратил уголовное преследование председателя совета директоров алкогольной группы SPI Юрия Шефлера. Об этом РБК сообщил его адвокат Александр Аснис.

По словам юриста, его подзащитный возместил ущерб еще в 2013 году, после объявления экономической амнистии. Однако в применении амнистии ему было отказано.

«Мы добивались этого практически пять лет. Мы обращались в Конституционный, Верховный суды и так далее. Благодаря этому и свершилось то решение, которое есть на сегодняшний день», — подчеркнул адвокат.

Аснис уточнил, что с имущества Шефлера снят арест, а розыск магната, проживающего в Швейцарии, прекращен.

В июле 2017 года Мосгорсуд снял арест с активов по делу Шефлера, наложенный за десять лет до этого.

Дело против Шефлера возбудили в 2002 году. Бизнесмена обвинили в незаконном использовании товарных знаков, в том числе марки водки Stolichnaya. Шесть лет спустя магната заочно арестовали и объявили в розыск.

В 2007 году Шефлера обвинили в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества и незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит государству (речь шла о водочных брендах Stolichnaya и Moskovskaya). Уголовное преследование по всем пунктам, кроме последнего, позже прекратили.

В 2013 году бизнесмен возместил «Союзплодоимпорту», который является официальным владельцев торговых марок, убытки в размере 1,3 млн руб., но предприятие оценило ущерб в сумму 192 млн руб. Несогласие потерпевшей стороны следствие сочло достаточным основанием для отказа в амнистии.

В 2015 году Россия выиграла в Голландии суд с SPI Group за право использования водочных марок Stolichnaya и Moskovskaya. Входящим в группу компаниям запретили торговать в странах Бенилюкса напитками под такими названиями.