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Оператор системы цифровой маркировки сигарет ответил на слова о росте цен

Обязательная маркировка табачных изделий не привела к дополнительному росту цен сигарет и не имеет предпосылок для роста цен на них в дальнейшем, заявил РБК представитель Центра развития перспективных технологий — оператора системы цифровой маркировки.

«Крупнейшие производители сигарет неоднократно подтверждали, что цифровое прослеживание не влияет на стоимость сигарет», — отметил представитель оператора.

По его словам, основным фактором в росте цен табачной продукции является изменение ставки акциза. В подтверждение в ЦРПТ привели статистику компании «Эвотор»: по ее данным, с октября 2018 года по март 2019 года цены на 50 популярных сигарет выросли на 3% без учета акциза. Эти показатели сохранились и после введения обязательной маркировки: с апреля по сентябрь 2019 года сигареты подорожали на те же 3%, отметил представитель оператора.

Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%
Общество

Ранее эксперт Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина сообщила, что в 2020 году стоимость сигарет может вырасти на 20–25%. По ее мнению, основная причина роста цен — это обязательная маркировка продукции, для которой бизнесу пришлось установить новое оборудование.

Теги: сигареты, маркировка, новости РБК
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