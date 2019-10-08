РСПП предупредил Медведева о неготовности системы маркировки лекарств

«Вышеперечисленные факторы не позволяют оценить степень готовности как высокую», — говорится в письме. При этом в РСПП заявляют о «высокой степени готовности» маркировки лекарств, входящих в программу «7 нозологий». Речь идет о наиболее затратных лекарственных препаратах для лечения генетических и онкологических заболеваний.

Как в России вводилась маркировка лекарств В 2015 году президент Владимир Путин поручил Минздраву обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга лекарств.

В 2017 году постановлением правительства был утвержден эксперимент для определения эффективности этой системы, позднее он был продлен до конца декабря 2019 года.

1 октября 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о старте работы системы обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий».

Какие проблемы обнаружил РСПП

В РСПП вызвало «серьезную обеспокоенность» количество участников, зарегистрированных в системе (около 15% от планируемого количества), а также число лекарств, внесенных в систему (8% от предполагаемого объема). Такая ситуация, отмечается в письмах, говорит о «высоких рисках» для полноценного внедрения одновременно всех этапов функционирования системы с 1 января 2020 года.

По информации от 228 российских производителей лекарств, которую приводит РСПП, из 788 производственных линий только 45% полностью оснащены оборудованием для маркировки.

Среди проблем, с которыми столкнулись в ходе эксперимента производители, выпускающие препараты стоимостью до 20 руб., нанесение идентификатора с криптокодом в 44 знака. «В этом случае проблему можно решить за счет внедрения кода из 20 символов», — предлагается в письме. РСПП отмечает, что это позволит использовать имеющееся оборудование без замены или доработки.

Доработки, по мнению Союза промышленников и предпринимателей, требует и Единый справочник-каталог лекарственных препаратов. В нем отсутствуют некоторые препараты, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств, что повлекло за собой невозможность их регистрации.

Среди прочих проблем в письме названы отсутствие нормативных правовых актов, которые предусматривали бы механизм включения оплаты услуги по предоставлению кодов маркировки, неурегулированность обмена данными с информационной системой и отсутствие ИТ-решений для устранения этой проблемы.

РБК направил запрос в РСПП, пресс-службы правительства, Минздрава и Госдумы.

Что предложили в РСПП уменьшить размер криптокода с 44 до 20 знаков;

снизить размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки;

предприятиям и организациям, участвующим в эксперименте, представить предложения по ускорению работ по внедрению маркировки;

поддержать инициативу производителей и дистрибьюторов о внесении изменений в правовые акты для закрепления права на получение информации онлайн по наличию и движению лекарств;

рекомендовать Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору провести в январе 2020 года совещание об итогах эксперимента по маркировке лекарств и организовать полномасштабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных средств;

РСПП, по данным издания «Фармвестник», также намерен обратиться в Минздрав с просьбой об ускорении доработки Единого классификатора лекарственных препаратов.

Что говорят ответственные за ввод маркировки

В Росздравнадзоре РБК пояснили, что в настоящее время выработана новая схема взаимодействия мониторинга движения лекарственных препаратов и Единого классификатора лекарств. «В систему маркировки будет поступать корректная информация, а время заведения данных по препаратам будет существенно сокращено», — говорит советник руководителя Росздравнадзора Ольга Малева. По ее словам, участники рынка настаивают на строгом соблюдении сроков и «выступают против переноса запуска проекта».

О новой схеме взаимодействия системы маркировки и единого классификатора лекарств РБК сообщил и гендиректор «Оператор-ЦРПТ» (оператора системы цифровой маркировки) Дмитрий Алхазов. По его словам, прямая интеграция позволит убрать текущие несоответствия. Алхазов отверг проблему повышения брака сверх нормы, о которой в письме говорит РСПП. «Площадки расположены как в России, так и за рубежом, уже выпущено 1,8 млн упаковок лекарств именно с крипточастью из 44 символов», — пояснил гендиректор оператора маркировки, добавив, что компания отвечает за ее внедрение в установленные сроки.

В Минпромторге РБК заявили, что ведут постоянную работу с производителями лекарств, в том числе о сложностях и проблемах при внедрении системы мониторинга. В министерстве отметили, что по результатам тестирования криптокод сокращен до 44 символов и производители добились высокого качества печати и низкого уровня брака.

«Срок внедрения системы мониторинга установлен законом как 1 января 2020 года. До настоящего времени вопрос изменения сроков не обсуждался», — подчеркнули в министерстве.

Что говорят фармкомпании

ИТ-директор ЦВ «Протек» Виктор Горбунов заявил РБК о технологической готовности компании. По его словам, уровень готовности больших сетей достаточно высок. Виктор Горбунов считает, что переносить сроки маркировки не стоит. «Проект и так идет уже три года, отрасль устала от ожидания. Надо запускать с 1 января. За первые полгода все вопросы решатся в рабочем режиме, и все заработает как надо», — оптимистичен он.

С ним согласен и гендиректор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев. «Все же знали, что январь 2020 года придет. Кто еще не успел подключиться — руки в ноги, и включаться. Не надо обманывать себя переносом сроков, надо готовить сани летом», — сказал он РБК.

Другой участник рынка, президент компании «Акрихин» Денис Четвериков видит негативный сценарий в случае переноса даты внедрения маркировки. «Ведь тогда получается, что все те затраты, как финансовые, так и временные, которые мы понесли, окажутся неоправданными. И мы не единственная российская компания, которая находится на высоком уровне готовности. Если есть участники рынка, которые не успели все сделать вовремя, это их вина. Перенос сроков создаст несправедливую ситуацию», — заключает Четвериков.