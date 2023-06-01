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Мантуров назвал сроки возрождения выпуска «Волги» на ГАЗе

Вице-премьер Мантуров: ГАЗ может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года

Группа ГАЗ может возродить выпуск автомобиля «Волга» к лету 2024 года, сообщил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Я думаю, что потребуется время, коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. <...> В ближайшее время они планируют определиться с технологическим партнером. К следующему лету, я думаю», — пояснил Мантуров.

В 2011 году компании Volkswagen и Группа ГАЗ заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda («Шкода») на заводе в Нижнем Новгороде. Мантуров подчеркнул, что контрольным технологическим партнером завода после ухода Volkswagen станет российская компания.

Volkswagen 3 марта 2022 года объявил о приостановке выпуска машин на предприятии, расположенном на производственной площадке группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей из-за рубежа тоже были прекращены.

Материал дополняется

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