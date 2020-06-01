Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений

Дариуш Сапиньски (Фото: mlekovita.com.pl)

Президент правления польской компании «Млековита» Дариуш Сапиньски написал главе Россельхознадзора Сергею Данкверту письмо, в котором официально опроверг факт вымогательства со стороны российского чиновника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора, поступившем в РБК.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польская компания обвиняет Данкверта в попытке вымогательства взятки в размере $500 тыс. В обмен Данкверт якобы обещал снять ограничения с поставок продукции.

В своем письме Сапиньски отметил, что с удивлением воспринял появившуюся в СМИ информацию о том, что представитель компании получил коррупционное предложение от Россельхознадзора. Он подчеркнул, что представители компании не встречались с сотрудниками ведомства и не получали никаких предложений.

«Распространение ложной информации, по мнению президента правления компании, отрицательно сказывается на репутации «Млековиты», — говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора.