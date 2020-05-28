Глава Россельхознадзора позвонил адвокату после статей о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт связался с адвокатом после того, как в СМИ появилась информация о вымогательстве $500 тыс. у польской компании за снятие ограничений на поставки продукции

Сергей Данкверт (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что связался с адвокатом по поводу того, как реагировать на появившиеся публикации о вымогательстве, передало «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что представитель польской компании «Млековита» обвинил Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. за снятие ограничений с поставок продукции. В частности, об этом передал со ссылкой на источник телеканал РЕН ТВ. Факт подачи заявления в полицию подтвердили источники «Коммерсанта».

По информации телеканала, в московское управление МВД обратился представитель компании. По его словам, деньги требовали у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России. Кроме Данкверта, в числе причастных к вымогательству указан его заместитель Константин Савенков. В качестве посредника в заявлении фигурирует юрист по фамилии Суздальцев.

«Бизнесмены сообщили, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры еще в ноябре прошлого года. И даже указали ресторан на Пресненской набережной, где они имели место быть», — сообщил источник РЕН ТВ.