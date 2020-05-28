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Глава Россельхознадзора позвонил адвокату после статей о вымогательстве

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт связался с адвокатом после того, как в СМИ появилась информация о вымогательстве $500 тыс. у польской компании за снятие ограничений на поставки продукции
Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что связался с адвокатом по поводу того, как реагировать на появившиеся публикации о вымогательстве, передало «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что представитель польской компании «Млековита» обвинил Данкверта в вымогательстве взятки в $500 тыс. за снятие ограничений с поставок продукции. В частности, об этом передал со ссылкой на источник телеканал РЕН ТВ. Факт подачи заявления в полицию подтвердили источники «Коммерсанта».

По информации телеканала, в московское управление МВД обратился представитель компании. По его словам, деньги требовали у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России. Кроме Данкверта, в числе причастных к вымогательству указан его заместитель Константин Савенков. В качестве посредника в заявлении фигурирует юрист по фамилии Суздальцев.

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«Бизнесмены сообщили, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры еще в ноябре прошлого года. И даже указали ресторан на Пресненской набережной, где они имели место быть», — сообщил источник РЕН ТВ.

Руководство польской компании данные о том, что Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской продукции в Россию, опровергли, передает «РИА Новости». «Руководство «Млековиты» не знакомо с Данквертом и никогда с ним не встречалось», — заявил представитель компании.

В Кремле сообщили, что видели публикации в СМИ, однако не знают, насколько они достоверны. «Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Позднее советник Данкверта Юлия Мелано сообщила, что появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности. Она также отметила, что жалобы от некоего Сергеева Я.В. на вымогательство поступали в Генпрокуратуру и ранее, в связи с чем Россельхознадзор уже давал разъяснения. В частности, в прошлом обращении Сергеев указал сумму — $5 млн, уточнила Мелано.

«В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшим к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц, а именно Сергеева С.Я. и Есеневского Н.В.», — сообщила она.

Представитель ведомстве отметила, что «разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции, неуместны с 2014 года», когда Россия ввела продовольственное эмбарго. Мужчина же по фамилии Суздальцев «не проходил и не проходит государственную службу в Россельхознадзоре и никогда не представлял интересы» ведомства и его сотрудников. В связи с этим «претензии в вымогательстве (если таковые имеют место быть), необходимо предъявлять только к этому лицу, не связывая его действия с Россельхознадзором в целом», — заключила Мелано.

Интересы Данкверта будет представлять адвокат Анатолий Кучерена. «Я принял поручительство на представление интересов Данкверта. Мы сейчас вырабатываем позицию по защите его доброго имени», — сказал юрист, передает ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили РБК, что не обладают информацией по делу. РБК направил запрос в МВД России.

Автор: Виктория Полякова
Теги: вымогательство, Россельхознадзор, Сергей Данкверт
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