Кремль оценил данные о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Офис компании «Млековита» в Высоке-Мазовецке​, Польша (Фото: Krzysztof Kundzicz / Wikipedia)

Правоохранительные органы проверят сообщения о вымогательстве со стороны руководства Россельхознадзора у польской компании «Млековита», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели в СМИ эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны и соответствуют действительности. Представить такое достаточно сложно», — сказал Песков.

Тем не менее, по его словам, если такое обращение было, правоохранительные органы его проверят.

Ранее телеканал РЕН ТВ и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали, что представитель польской компании «Млековита» обвинил руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.