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Кремль оценил данные о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Офис компании «Млековита» в Высоке-Мазовецке​, Польша
Офис компании «Млековита» в Высоке-Мазовецке​, Польша (Фото: Krzysztof Kundzicz / Wikipedia)

Правоохранительные органы проверят сообщения о вымогательстве со стороны руководства Россельхознадзора у польской компании «Млековита», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели в СМИ эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны и соответствуют действительности. Представить такое достаточно сложно», — сказал Песков.

Тем не менее, по его словам, если такое обращение было, правоохранительные органы его проверят.

Ранее телеканал РЕН ТВ и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали, что представитель польской компании «Млековита» обвинил руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.

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Сергей Данкверт

Руководство польской компании данные о том, что Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской продукции в Россию, опровергло. «Руководство «Млековиты» не знакомо с Данквертом и никогда с ним не встречалось», — заявил представитель компании (цитата по «РИА Новости»).

Россельхознадзор объявил о подаче иска за распространение заведомо ложных сведений и нанесение репутационного ущерба. Он направлен против лиц, обратившихся в Генпрокуратуру с жалобой на главу службы.

Теги: Россельхознадзор, Польша
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