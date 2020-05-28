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Общество ,  
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Полиция Москвы рассмотрит заявление польской компании о вымогательстве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Полиция проводит проверку после того, как представитель зарубежной компании подал в правоохранительные органы заявление о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Москве.

По данным ведомства, заявление поступило от представителя компании, которая занимается производством молочной продукции. Согласно заявлению, средства вымогали за снятие ограничений на поставку продукции этой фирмы в Россию.

В главке отметили, что проводят обязательную в таких случаях проверку. «При этом полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок», — сообщили в ГУ МВД.

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве
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Сергей Данкверт

РЕН ТВ писал, что представитель польской компании «Млековита» обратился в московскую полицию и обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова в вымогательстве $500 тыс., чтобы снять ограничения на поставки продукции компании в Россию. Источники «Коммерсанта» также сообщали о подаче заявления.

В «Млековите» «РИА Новости» сообщили, что руководство компании не знакомо с Данквертом и никогда с ним не встречалось.

В Россельхознадзоре заявили, что данные о вымогательстве средств со стороны руководства ведомства не соответствуют действительности. Советник Данкверта Юлия Мелано отметила, что в Генпрокуратуру поступали аналогичные жалобы с суммой взятки в размере $5 млн.

Она отметила, что ведомство решило подать иск в отношении людей, которые фигурировали в обращении в Генпрокуратуру. По ее словам, причиной стал репутационный ущерб, который привел к дискредитации органов государственной власти, а также распространение заведомо ложных сведений.

Теги: Россельхознадзор, Сергей Данкверт, ГУ МВД по Москве
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