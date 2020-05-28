Полиция Москвы рассмотрит заявление польской компании о вымогательстве

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Полиция проводит проверку после того, как представитель зарубежной компании подал в правоохранительные органы заявление о вымогательстве. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Москве.

По данным ведомства, заявление поступило от представителя компании, которая занимается производством молочной продукции. Согласно заявлению, средства вымогали за снятие ограничений на поставку продукции этой фирмы в Россию.

В главке отметили, что проводят обязательную в таких случаях проверку. «При этом полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок», — сообщили в ГУ МВД.

РЕН ТВ писал, что представитель польской компании «Млековита» обратился в московскую полицию и обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова в вымогательстве $500 тыс., чтобы снять ограничения на поставки продукции компании в Россию. Источники «Коммерсанта» также сообщали о подаче заявления.