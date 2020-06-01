Глава Россельхознадзора обратился в полицию с заявлением о клевете

Данкверт подал заявление, в котором обвинил в клевете причастных к появлению информации о вымогательстве взятки за снятие ограничений с поставок молочной продукции из Польши

Сергей Данкверт (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился в полицию с заявлением о клевете и ложном доносе из-за обвинений польской компании в вымогательстве. Об этом сообщила журналистам советник руководителя Россельхознадзора Юлии Мелано.

«Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос», — сообщила Мелано.

Адвокатом Данкверта будет Анатолий Кучерена, член Общественной палаты и председатель общественного совета при МВД.

Обвинения в вымогательстве против главы Россельхознадзора, как утверждал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник, прозвучали от представителя польской компании «Млековита». В компании обвинили Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений с поставок продукции. Кроме Данкверта, по данным РЕН ТВ, в числе причастных к вымогательству указан его заместитель Константин Савенков. В качестве посредника в заявлении фигурирует юрист по фамилии Суздальцев. По словам источника телеканала, бизнесмены утверждают, что переговоры о взятке проходили в ноябре прошлого года в ресторане на Пресненской набережной.

В Россельхознадзоре эти обвинения опровергли. «Разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции, неуместны с 2014 года», — заявляла Мелано, напомнив о введенном в этом году продуктовом эмбарго со стороны России.