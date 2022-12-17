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Главы трех регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»

Главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке из-за теневых схем
Главы «зерновых» регионов попросили Владимира Путина ограничить доли иностранных трейдеров в компаниях-экспортерах зерна. Это выкачивание денег по «теневым звеньям цепи», считают авторы инициативы
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Губернаторы крупнейших регионов-производителей зерна направили президенту России Владимиру Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна, которые вывозят его по «теневым звеньям цепи». Об этом рассказывается в вышедшем на «России-1» документальном фильме «Зерно» Андрея Кондрашова.

В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего, занимающихся экспортом зерна, на уровне 20%, а также обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник РБК на зерновом рынке подтвердил содержание письма, где, в частности, указано, что зарубежные трейдеры сейчас выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России и еще около 40% при отгрузке в портах. «Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета», — пересказал содержание документа источник РБК, отметив, что резолюция президента Владимира Путина на письме содержит указание в целом поддержать инициативу глав регионов, при этом решение должно исключить риски негативного влияния на отрасль и не задевать законные интересы добросовестных иностранных инвесторов.

В 2022 году Россия соберет новый рекордный урожай зерна в своей истории — около 150 млн т, сообщал еще конце сентября Владимир Путин на совещании о ходе сезонно-полевых работ. По данным Минсельхоза, по состоянию на 14 декабря сбор зерна в России превысил 159 млн тонн в бункерном весе (то есть до очистки и просушки), в чистом весе он может составить около 150 млн т.

Экспорт в этом сезоне также ожидается рекордный. По итогам сельхозгода (длится с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го) экспорт может быть доведен до 50 млн тонн, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря.

Что говорят губернаторы о «теневой» цепи

«Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю стратегическое сырье или стратегический ресурс, конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству. А почему бы и нет? Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы ее видим. Стратегический ресурс — пшеница — по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний. И, я уверен, то же самое и в Ростовской области, и в Ставропольском крае то же самое», — говорит глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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С ним соглашается губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Это просто выкачивание из нашего сельского хозяйства денег. 70% нашего урожая торгуется иностранными компаниями, а мы, Ставропольский край — 15% от всего российского экспорта зерна. Получается, только на примере Ставропольского края, грубо говоря, 9% российского экспорта — это уже мировые компании. Конечно же, и прибыль остается у них. Потому что они у нас покупают здесь, а торгуют-то на бирже. Ну, грубо говоря, я им сейчас продам по 14 тысяч, а они продадут по 450 долларов», — говорит глава Ставрополья.

«Те, кто хочет работать, должны быть в России, здесь, и их количество не должно превышать 20%. Мы считаем нужным, чтобы именно здесь государственное регулирование присутствовало или участие присутствовало», — считает глава Ростовской области Василий Голубев.

В фильме рассказывается, что ряд стран, в том числе Азербайджан, Иран, Турция и Египет критически зависимы от российской пшеницы. При этом отечественное зерно они покупают у западных трейдеров, которые «знают, что продовольствие — политический рычаг». Главы регионов не называют конкретные компании, но в фильме, в частности, упоминаются Glencore и Louis Dreyfus.

Глава Краснодарского края считает, что в сложившейся ситуации «и маржа, и политика» оказываются в одних руках и необходимо сделать так, чтобы «они были в российских руках». «Мы обратились к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, чтобы все-таки прекратить эту теневую составляющую экспорта пшеницы и кубанской пшеницы, и в целом российской пшеницы», — добавил Кондратьев.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
зерно экспорт Вениамин Кондратьев Василий Голубев Валентина Матвиенко
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