Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка

Компания, на долю которой приходилось до 7,9% от общего объема экспорта, рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам

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Международный зерновой трейдер Viterra официально уведомил о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. Компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

«Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме», — отметили в ведомстве.

Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов уточнил РБК, что трейдер ведет переговоры о продаже своих инфраструктурных активов в стране. «Менеджмент планирует продолжить деятельность по экспорту зерна в качестве нового независимого российского экспортера с целью поддержания конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и создания максимально выгодных условий для российских производителей», — пояснил он.

По данным Союза экспортеров зерна, на долю Viterra в прошедшем сельскохозяйственном сезоне, который начался 1 июля 2021 года и завершился 30 июня 2022-го, приходилось 7,9% от общего объема экспорта российского зерна (3 млн из 38,1 млн т). Основной объем поставок приходился на пшеницу: Viterra в прошлом сезоне вывезла 2,35 млн т, или 7,7% всего объема экспорта (30,7 млн т). В текущем сезоне, по прогнозам союза, Viterra экспортирует 3,46 млн т зерна, из них — 2,47 млн т пшеницы.

О том, что Viterra собирается уйти с российского рынка, на этой неделе сообщал Bloomberg. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что компания не исключает продажу доли в терминале «Тамань», которым владеет вместе с «Деметра-Холдинг», структурам последнего. Дочернюю «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут передать местному менеджменту, рассказывали собеседники издания. До этого источники РБК сообщали, что российская «дочка» американской Cargill (входит в топ-10 экспортеров российского зерна) прекратит экспорт из России в следующем сельскохозяйственном году.