Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
В Харькове и области сообщили о взрывах Политика, 22:38
Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка Бизнес, 22:27
Даниил Медведев вышел в полуфинал на пятом турнире подряд Спорт, 22:08
Участок трассы М-4 «Дон» полностью перекрыли из-за мощного снегопада Общество, 22:07
В Белом доме назвали арест журналиста WSJ в России неприемлемым Политика, 21:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Киев отменил решение Януковича о передаче УПЦ Киево-Печерской лавры Политика, 21:54
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Миранчук возобновил тренировки в «Торино» после травмы Спорт, 21:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:37
Минкультуры Украины обратилось в полицию из-за срыва проверки в лавре Общество, 21:22
Глава оператора «Северного потока-2» Варниг уйдет в отставку Бизнес, 20:57
Власти предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в Сети Политика, 20:39
Медведев допустил появление петиции в России о превентивном ядерном ударе Политика, 20:39
Жамнов ответил на сообщения о скором уходе из сборной России Спорт, 20:31
Бизнес ,  
0 

Зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка

Минсельхоз: зерновой трейдер Viterra уведомил об уходе с российского рынка с 1 июля
Компания, на долю которой приходилось до 7,9% от общего объема экспорта, рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Международный зерновой трейдер Viterra официально уведомил о прекращении экспортной деятельности в России с 1 июля этого года, сообщили РБК в пресс-службе Минсельхоза. Компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам.

«Уход Viterra с рынка не повлияет на показатели экспорта российского зерна, все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме», — отметили в ведомстве.

Управляющий директор «Витерра Рус» Николай Демьянов уточнил РБК, что трейдер ведет переговоры о продаже своих инфраструктурных активов в стране. «Менеджмент планирует продолжить деятельность по экспорту зерна в качестве нового независимого российского экспортера с целью поддержания конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и создания максимально выгодных условий для российских производителей», — пояснил он.

По данным Союза экспортеров зерна, на долю Viterra в прошедшем сельскохозяйственном сезоне, который начался 1 июля 2021 года и завершился 30 июня 2022-го, приходилось 7,9% от общего объема экспорта российского зерна (3 млн из 38,1 млн т). Основной объем поставок приходился на пшеницу: Viterra в прошлом сезоне вывезла 2,35 млн т, или 7,7% всего объема экспорта (30,7 млн т). В текущем сезоне, по прогнозам союза, Viterra экспортирует 3,46 млн т зерна, из них — 2,47 млн т пшеницы.

О том, что Viterra собирается уйти с российского рынка, на этой неделе сообщал Bloomberg. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что компания не исключает продажу доли в терминале «Тамань», которым владеет вместе с «Деметра-Холдинг», структурам последнего. Дочернюю «Витерра Рус» и терминал в Ростове-на-Дону могут передать местному менеджменту, рассказывали собеседники издания. До этого источники РБК сообщали, что российская «дочка» американской Cargill (входит в топ-10 экспортеров российского зерна) прекратит экспорт из России в следующем сельскохозяйственном году.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
зернотрейдер Россия
Материалы по теме
Польша и Румыния попросили у ЕС защиты от дешевого зерна с Украины
Экономика
Евросоюз направит €56 млн фермерам Восточной Европы из-за зерна с Украины
Общество
Зерновую сделку продлили на 60 дней: о каких «мифах» спорили Москва и ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter