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Обязательная маркировка жидкостей для вейпов начнется с 15 декабря

Минпромторг: обязательная маркировка никотинсодержащих жидкостей начнется с 15 декабря
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Требование об обязательной маркировке никотинсодержащих жидкостей начнет действовать с 15 декабря, сообщили РБК в Минпромторге.

Ранее ведомство разработало проект постановления, согласно которому эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей должен был закончиться досрочно (31 октября 2022 года вместо 28 февраля следующего), а обязательная маркировка — начаться с 1 ноября. Однако правительство решило перенести срок начала действия требования на полтора месяца.

Обязательной маркировке будут подлежать «жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновых, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования», говорится в проекте постановления. Сами электронные системы доставки никотина (вейпы, электронные сигареты и пр.) пока под требование не подпадают.

К 2024 году российские власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров для борьбы с распространением некачественной продукции и контрафакта. Сейчас обязательной маркировке в национальной системе «Честный знак» уже подлежат упакованная вода, меховые изделия, лекарства, обувь, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция. Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК в октябре говорил, что в табачной отрасли необходима система прослеживания рынка, схожая с контролем над алкогольной продукцией. «Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — рассказал он.

Ужесточение регулирования и обеление табачного рынка за счет повышения собираемости и улучшения администрирования акцизов, по оценке Минфина, могут принести бюджету в 2023 году дополнительные доходы в размере 100 млрд руб.

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вейп маркировка
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