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Чистая прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза
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Чистая прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза
Бизнес, 18:07
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Чистая прибыль «Газпрома» за год упала в четыре раза
Прибыль ПАО «Газпром» за 2017 год составила примерно 100,3 млрд руб., а выручка компании превысила 4,3 трлн руб.
Фото: Олег Яковлев / РБК

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по итогам 2017 года составила 100,298 млрд руб., следует из отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). По сравнению с предыдущим годом прибыль сократилась более чем в четыре раза — в 2016 году ее размер составлял 411,424 млрд руб.

Согласно отчету, совокупная выручка «Газпрома» по итогам 2017 года составила 4,313 трлн руб., что на 9,6% превышает показатель предыдущего года (3,934 трлн руб.). Выручка от продажи газа выросла примерно на 8% — с 2,659 трлн до 2,872 трлн руб., причем выручка от продаж газа в страны дальнего зарубежья по итогам 2017 года составила 1,594 трлн руб., что примерно на 11,7% больше, чем годом ранее (1,426 трлн руб.).

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По данным «Газпрома», в первом квартале 2018 года компания поставила в страны дальнего зарубежья 54,4 млрд куб. м газа, увеличив объем поставок в годовом исчислении на 6,6%. Сильнее всего выросли поставки в Нидерланды (+127%), Австрию (+83,5%), Грецию (+36,4%), Финляндию (+15,5%), Германию (+12,2%) и Францию (+11,1%).

«Газпром» установил абсолютный рекорд поставок газа в дальнее зарубежье за месяц — в марте 2018 года экспортировано 19,6 млрд куб. м. Следует отметить, что максимальный показатель месячного экспорта достигнут в весенний, а не в зимний период. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2017 года (19,1 млрд куб. м), говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ПАО Газпром , чистая прибыль
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