Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области по просьбе подконтрольной Артему Аветисяну компании наложил арест на часть акций «Восточного», но разрешил банку проводить допэмиссию

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Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (владеет 32% банка «Восточный») о принятии обеспечительных мер по ее иску к Evison Holdings (контролирует 52% акций «Восточного», конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Evison Дмитрия Савочкина.

​«Суд удовлетворил частично: наложен арест на 9,99% акций, признан незаконным запрет на эмиссию», — сообщил Савочкин.

В пресс-службе инвестфонда Baring Vostok «РИА Новости» заявили, что не удовлетворены решением суда и намерены его обжаловать.

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка. Данные меры должны стать обеспечением по иску «Финвижн Холдингс» к Evison с требованием исполнить колл-опцион на 9,99%, реализация которого дала бы Аветисяну и его партнерам контроль над банком.