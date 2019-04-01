Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,37 -0,27 EUR Бирж. 73,50 -0,16 Brent 68,68 0,48% USD Нал. 65,91 64,97 EUR Нал. 74,01 73,05 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1243 0,0028 BTC/USD Бирж. 4 188,84 21,34 IMOEX 2 514,14 0,68% RTSI 1 211,75 1,14% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 11:16 В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков Общество, 11:12 ЦИК Украины огласила данные о голосовании военных в Донбассе Политика, 11:08 Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца Экономика, 11:04 Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT Технологии и медиа, 11:00 Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» Бизнес, 10:57 Какую верхнюю одежду носить этой весной Стиль, 10:55 В генконсульстве прокомментировали крушение самолета с совладелицей S7 Общество, 10:53 Как стать инновационной компанией: пять факторов успеха Pro, 10:53 ЦИК Украины официально признала необходимость второго тура выборов Политика, 10:52 Архитекторы шутят: как выглядят построенные с юмором дома Недвижимость, 10:49 Гибель совладелицы S7 Наталии Филевой. Что известно к этому часу Общество, 10:47 В России начали делать дополнительные прививки от кори Общество, 10:38 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 10:36
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области по просьбе подконтрольной Артему Аветисяну компании наложил арест на часть акций «Восточного», но разрешил банку проводить допэмиссию
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил ходатайство компании Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» (владеет 32% банка «Восточный») о принятии обеспечительных мер по ее иску к Evison Holdings (контролирует 52% акций «Восточного», конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Evison Дмитрия Савочкина.

​«Суд удовлетворил частично: наложен арест на 9,99% акций, признан незаконным запрет на эмиссию», — сообщил Савочкин.

В пресс-службе инвестфонда Baring Vostok «РИА Новости» заявили, что не удовлетворены решением суда и намерены его обжаловать.

Финансы
Спор за контроль над «Восточным» перешел в амурский суд

Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка. Данные меры должны стать обеспечением по иску «Финвижн Холдингс» к Evison с требованием исполнить колл-опцион на 9,99%, реализация которого дала бы Аветисяну и его партнерам контроль над банком.

Финансы
Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» из-за проверки ЦБ и дела Калви

Baring Vostok отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», говорил основатель инвестфонда Майкл Калви, находящийся сейчас под арестом.

В конце марта 2019 года Арбитражный суд Лондона вынес решение против компании Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона. Подачу нового иска в суд Амурской области «Финвижн Холдингс» объясняет тем, что в России решение Лондонского арбитража по спору признано не будет.

Фонд Baring Vostok, комментируя подачу иска «Финвижн Холдингс», заявлял, что оппоненты пытаются любыми путями «добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка» и лишает их контрольного пакета акций.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Baring Vostok, Артем Аветисян
Материалы по теме
Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный»
Бизнес
Moody's снизило рейтинг банка «Восточный» из-за проверки ЦБ и дела Калви
Финансы
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций банка «Восточный»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter