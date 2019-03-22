Аветисян попросил арестовать акции «Восточного» из портфеля Baring Vostok

Миноритарный акционер банка «Восточный», компания «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна попросила Арбитражный суд Амурской области, в котором рассматривается ее иск к Evison Holdings (контролирует 52% акций «Восточного», конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok), наложить арест на часть акций банка.
В поступившем в суд ходатайстве необходимость ареста 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка) объясняется потребностью в принятии обеспечительных мер по иску к Evison Holdings.
Кроме того, «Финвижн Холдингс» попросила суд запретить руководству ПАО «Восточный экспресс банк» принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Ходатайство будет рассмотрено на заседании суда 25 марта, сторонам спора предложено представить на заседании свои позиции.