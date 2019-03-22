Аветисян попросил арестовать акции «Восточного» из портфеля Baring Vostok

РБК отправил запрос в Baring Vostok.

«Менеджмент банка работает над любым сценарием развития ситуации. Финансовая устойчивость банка не подвергается сомнению. Банк традиционно занимает равноудаленную позицию относительно спора и не комментирует действия акционеров», — заявил РБК и.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко.

Иск «Финвижн Холдингс» подан в Арбитражный суд Амурской области 19 марта 2019 года, компания требует обязать ​Evison Holdings исполнить соглашение о колл-опционе на 9,99% акций «Восточного». Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года, сообщили РБК два источника, осведомленных об условиях соглашения. В результате его исполнения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция. Baring Vostok оспорил опцион в Лондонском международном арбитраже и отказался его исполнять из-за подозрительных сделок, которые проводили акционеры «Юниаструма», говорил основатель инвестфонда Майкл Калви.

Калви сейчас находится в СИЗО, против него и еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.​