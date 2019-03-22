Аветисян попросил арестовать акции «Восточного» из портфеля Baring Vostok

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,38 0,51 EUR Бирж. 72,77 0,15 Brent 66,96 -1,95% USD Нал. 64,83 63,87 EUR Нал. 73,27 72,39 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1300 -0,0070 BTC/USD Бирж. 4 052,77 7,87 IMOEX 2 499,16 -0,34% RTSI 1 222,97 -1,19% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 12:19
Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию Спорт, 15:38 Шнуров предложил «разогнать» Минкультуры Общество, 15:37 На главного пристава Томской области завели дело за присвоение зарплат Общество, 15:32 Бумаги «Русагро» подешевели на Лондонской бирже Бизнес, 15:29 Проверку «Росгеологии» продлили до середины апреля Общество, 15:25 Компания Варнинга и «Ростех» создадут противопожарную систему для ТЦ Бизнес, 15:21 Где тонко: что нужно учесть при покупке коммерческой недвижимости Pro, 15:20 Силуанов раскритиковал регионы за низкое кассовое освоение нацпроектов Экономика, 15:19 Осужденный украинец Гриб объявил голодовку Общество, 15:12 КПРФ обратилась в Верховный суд из-за отказа ЦИК выдать мандат Грудинину Политика, 15:11 Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты Политика, 15:03 На митингах в Казахстане прошли задержания Общество, 14:51 «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Бизнес, 14:49 В Петербурге эвакуировали Эрмитаж и «Новую Голландию» из-за угрозы взрыва Общество, 14:43
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Аветисян попросил арестовать акции «Восточного» из портфеля Baring Vostok
Арбитражный суд Амурской области рассмотрит ходатайство «Финвижн Холдингс» о наложении ареста на 9,99% акций «Восточного» и запрете на проведение банком допэмиссии
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Миноритарный акционер банка «Восточный», компания «Финвижн Холдингс» (владеет 32% акций банка) Артема Аветисяна попросила Арбитражный суд Амурской области, в котором рассматривается ее иск к ​Evison Holdings (контролирует 52% акций «Восточного», конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok), наложить арест на часть акций банка.

В поступившем в суд ходатайстве необходимость ареста 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка) объясняется потребностью в принятии обеспечительных мер по иску к Evison Holdings.

Кроме того, «Финвижн Холдингс» попросила суд запретить руководству ПАО «Восточный экспресс банк» принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Общество
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok

Ходатайство будет рассмотрено на заседании суда 25 марта, сторонам спора предложено представить на заседании свои позиции.

РБК отправил запрос в Baring Vostok.

«Менеджмент банка работает над любым сценарием развития ситуации. Финансовая устойчивость банка не подвергается сомнению. Банк традиционно занимает равноудаленную позицию относительно спора и не комментирует действия акционеров», — заявил РБК и.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко. 

Иск «Финвижн Холдингс» подан в Арбитражный суд Амурской области 19 марта 2019 года, компания требует обязать ​Evison Holdings исполнить соглашение о колл-опционе на 9,99% акций «Восточного». Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года, сообщили РБК два источника, осведомленных об условиях соглашения. В результате его исполнения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция. Baring Vostok оспорил опцион в Лондонском международном арбитраже и отказался его исполнять из-за подозрительных сделок, которые проводили акционеры «Юниаструма», говорил основатель инвестфонда Майкл Калви.

Финансы
Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

Калви сейчас находится в СИЗО, против него и еще пятерых топ-менеджеров фонда и связанных с ними лиц заведено дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель по делу — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви вину не признает и связывает дело против себя с акционерным конфликтом.​

Фотогалерея 
Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Авторы: Евгений Калюков, Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, Артем Аветисян
Материалы по теме
Помощник Путина назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Общество
Компания Аветисяна в суде потребовала выкупа акций «Восточного» у Baring
Финансы
Медведев заявил о компетенции суда в аресте Калви по «делу Baring Vostok»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter