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«Дело Baring Vostok» ,  
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Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный»
Суд постановил, что совладелец банка Артем Аветисян должен прекратить попытки исполнять колл-опцион на акции кредитной организации, что позволило бы ему получить контроль над «Восточным»
Майкл Kалви (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного» (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).

Накануне, 25 марта, суд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.​

Два года назад «Восточный» объединился с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году. Он предоставлял Аветисяну право выкупить пакет в 10% акций за 750 млн руб. Изначально его предоставили кипрской Finvision до конца февраля 2017 года, а потом он был продлен до конца марта 2018 года. Компания Аветисяна утверждает, что структура Baring Vostok намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении.

Baring Vostok, в свою очередь, отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», рассказывал находящийся под арестом основатель инвестфонда Майкл Калви.

В феврале этого года в отношении Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok, а также связанных с ними лиц Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.

Автор: Анна Трунина
Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, Лондон, Великобритания
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