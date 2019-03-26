Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный»

Лондонский арбитраж встал на сторону Baring Vostok в споре за «Восточный»

Суд постановил, что совладелец банка Артем Аветисян должен прекратить попытки исполнять колл-опцион на акции кредитной организации, что позволило бы ему получить контроль над «Восточным»

Майкл Kалви (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна.

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного» (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).

Накануне, 25 марта, суд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.​