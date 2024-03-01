FT узнала о «гигантской услуге такси» бизнесмена из США для «Арктик СПГ»

Компания бизнесмена Филипа Адкинса, друга британской королевской семьи, обеспечила транспортировку стальных конструкций для завода «Арктик СПГ-2» из Китая в Россию, сообщает FT. Он заверил, что это не нарушает санкций

Арктик СПГ-2 (Фото: arcticspg.ru)

Фирма американского бизнесмена Филипа Адкинса перевезла по Северному морскому пути стальные конструкции из Китая для российского проекта «Арктик СПГ-2» по производству сжиженного природного газа. Cам Адкинс назвал это «гигантской услугой такси», пишет Financial Times.

По словам Адкинса, груз, который перевезла его компания Red Box Energy Services (RDES, компания оказывает услуги по транспортировке модулей для энергопроектов, зарегистрирована в Сингапуре) — это «простые стальные конструкции», которые не подпадают под санкции. По его словам, эта поездка не отличается от поездки «такси, которое везет кого-то из Мейфэра (район в центре Лондона) в аэропорт Хитроу».

Адкинс заявил, что стальные конструкции были «благополучно выгружены».

Газета указывает, что Адкинс родился в США, он является другом британской королевской семьи, был членом британской олимпийской делегации.