FT узнала о «гигантской услуге такси» бизнесмена из США для «Арктик СПГ»
Фирма американского бизнесмена Филипа Адкинса перевезла по Северному морскому пути стальные конструкции из Китая для российского проекта «Арктик СПГ-2» по производству сжиженного природного газа. Cам Адкинс назвал это «гигантской услугой такси», пишет Financial Times.
По словам Адкинса, груз, который перевезла его компания Red Box Energy Services (RDES, компания оказывает услуги по транспортировке модулей для энергопроектов, зарегистрирована в Сингапуре) — это «простые стальные конструкции», которые не подпадают под санкции. По его словам, эта поездка не отличается от поездки «такси, которое везет кого-то из Мейфэра (район в центре Лондона) в аэропорт Хитроу».
Адкинс заявил, что стальные конструкции были «благополучно выгружены».
Газета указывает, что Адкинс родился в США, он является другом британской королевской семьи, был членом британской олимпийской делегации.
Проект «Арктик СПГ-2» реализует НОВАТЭК. Он предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Ресурсной базой завода является Утреннее (Салмановское) месторождение на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.
В августе прошлого года на Гыдане установили первую линию, ведутся работы по второй и третьей линиям. В декабре на первой линии получили СПГ. FT отмечает, что после запуска проекта доля России на мировом рынке СПГ увеличится с менее чем 10% до почти одной пятой.
«Арктик СПГ» находится под санкциями США. Китайские компании просили у США исключений для работы с проектом. Россия неоднократно заявляла, что считает западные санкции нелегитимными и незаконными.