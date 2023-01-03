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Бывшие активы Nissan в России получит АвтоВАЗ

Мантуров: ФГУП «НАМИ» передаст бывшие Nissan в России компании АвтоВАЗ
Изначально японская компания передала свои предприятия ФГУП «НАМИ». Оно в итоге передаст активы АвтоВАЗу для «запуска производства автомобилей «Лада»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

АвтоВАЗ получит акции бывших активов Nissan в России. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ. НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей «Лада» в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — сказал министр.

Мантуров не уточнил, о каких именно иностранных производителях идет речь. «Сейчас завершающая стадия находится по достижению договоренностей», — сказал он.

Министр также сказал, что власти рассчитывают, что именно в 2023 году удастся выйти на уже понятные четкие тренды в автопроме. «Кто-то из иностранных производителей примет решение все-таки остаться, а кто-то окончательно уйдет, а кто-то вернется или передаст активы», — сказал он.

Nissan стала третьей компанией (после Renault и General Motors), решившей полностью свернуть свою деятельность в России. 11 октября стало известно, что японский концерн передает свои активы ФГУП «НАМИ». Речь, в частности, шла о заводе и научно-исследовательском центре в Санкт-Петербурге, а также о департаменте продаж и маркетинга в Москве.

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На заводе в Санкт-Петербурге собирали внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Завод приостановил работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
«АвтоВАЗ» Nissan
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