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В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes

Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет
В последнюю версию рейтинга миллиардеров Forbes входило 2,6 тыс. человек. Из них умер за прошедший год 21. Состояние богатейшего из скончавшихся оценивалось в $8 млрд
Соучредитель Intel Гордон Мур
Соучредитель Intel Гордон Мур (Фото: Justin Sullivan / Getty Images North America)

В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes, сообщило издание.

Девять из них были гражданами США, трое миллиардеров скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна женщина. Это соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин. Ей было 56 лет, последние 20 она боролась с раком.

Средний возраст миллиардеров, умерших в 2023 году, составил 85 лет. Почти половине из них было не менее 90 лет, в частности египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, отцу возлюбленного принцессы Дианы Доди Аль-Файеда, было 94 года. Ему принадлежал отель Ritz в Париже. Предприниматель также известен как бывший владелец лондонского универмага Harrods и футбольного клуба «Фулхэм».

Кто из знаменитостей умер в 2023 году. Фотогалерея
Фотогалерея 

Старейшими из скончавшихся стали Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет) и вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет). Маккомбс был владельцем сети автодилеров, а также основал радиостанцию Clear Channel, которая выросла в медиаимперию iHeartMedia. Миллиардеру также принадлежала доля в частной охранной организации Constellis, однако в 2016 году он ее продал.

Среди умерших в ушедшем году миллиардеров также:

  • американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет;
  • бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони;

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Фотогалерея 

  • сооснователь Intel Гордон Мур;
  • независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани. Он же был самым богатым из скончавшихся — его состояние оценивалось в $8 млрд;
  • магнат рынка недвижимости из Чикаго Сэм Зелл;
  • живший в ОАЭ индийский бизнесмен Микки Джагтиани, бывший главой и владельцем базирующейся в Дубае компании Landmark Group. Она занимается розничной торговлей.

Последним, 27 декабря, среди скончавшихся миллиардеров умер основатель австрийской компании — производителя огнестрельного оружия Glock и конструктор базовой модели одноименного пистолета Гастон Глок. Ему было 94 года.

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миллиардер рейтинг Forbes Сильвио Берлускони
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