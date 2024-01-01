Forbes: в 2023 году умер 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет

В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes

В последнюю версию рейтинга миллиардеров Forbes входило 2,6 тыс. человек. Из них умер за прошедший год 21. Состояние богатейшего из скончавшихся оценивалось в $8 млрд

Соучредитель Intel Гордон Мур (Фото: Justin Sullivan / Getty Images North America)

В 2023 году умер 21 миллиардер из списка Forbes, сообщило издание.

Девять из них были гражданами США, трое миллиардеров скончались в Индии, двое — в Малайзии. Из 21 умершего только одна женщина. Это соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин. Ей было 56 лет, последние 20 она боролась с раком.

Средний возраст миллиардеров, умерших в 2023 году, составил 85 лет. Почти половине из них было не менее 90 лет, в частности египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, отцу возлюбленного принцессы Дианы Доди Аль-Файеда, было 94 года. Ему принадлежал отель Ritz в Париже. Предприниматель также известен как бывший владелец лондонского универмага Harrods и футбольного клуба «Фулхэм».

Старейшими из скончавшихся стали Билли Джо «Ред» Маккомбс (95 лет) и вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер (99 лет). Маккомбс был владельцем сети автодилеров, а также основал радиостанцию Clear Channel, которая выросла в медиаимперию iHeartMedia. Миллиардеру также принадлежала доля в частной охранной организации Constellis, однако в 2016 году он ее продал.

Среди умерших в ушедшем году миллиардеров также:

американский музыкант и бизнесмен Джимми Баффет;

бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони;

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

сооснователь Intel Гордон Мур;

независимый директор крупнейшей в Индии компании по производству красок Asian Paints Ltd Ашван Дани. Он же был самым богатым из скончавшихся — его состояние оценивалось в $8 млрд;

магнат рынка недвижимости из Чикаго Сэм Зелл;

живший в ОАЭ индийский бизнесмен Микки Джагтиани, бывший главой и владельцем базирующейся в Дубае компании Landmark Group. Она занимается розничной торговлей.

Последним, 27 декабря, среди скончавшихся миллиардеров умер основатель австрийской компании — производителя огнестрельного оружия Glock и конструктор базовой модели одноименного пистолета Гастон Глок. Ему было 94 года.