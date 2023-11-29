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Умер соратник Уоррена Баффетта Чарльз Мангер

Умер американский инвестор и соратник Уоррена Баффетта Чарльз Мангер
Мангер был партнером Баффета на протяжении почти 60 лет. 1 января бизнесмену могло исполниться 100 лет
Чарльз Мангер в 2013&nbsp;году
Чарльз Мангер в 2013 году (Фото: Lane Hickenbottom / Reuters)

В возрасте 99 лет умер Чарльз Мангер, вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта (Forbes оценивает состояние в $101,6 млрд).

Мангер скончался утром в калифорнийской больнице, сообщила пресс-служба финансового конгломерата. «Berkshire Hathaway не смогла бы достичь нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли», — сообщил Баффетт.

Мангер и Баффет познакомились в 1959 году, однако к Berkshire Hathaway будущий вице-председатель компании присоединился только в 1978. Bloomberg пишет, что под управлением двух миллиардеров (Forbes оценивает состояние Мангера в $2,6 млрд) Berkshire в период с 1965 по 2022 год в среднем ежегодно приносил 20% прироста.

«Замечательно иметь партнера, который скажет: «Вы неправильно мыслите», — сказал Баффет о Мангере, сидевшем рядом с ним, на собрании Berkshire в 2002 году. Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания. Основана в 1955 году, принадлежит Баффету с 1965 года. Холдингу, в числе прочих, полностью принадлежит торговая марка Duracell, а также доли в American Express, Coca-Cola, Apple и Bank of America.

Мангер также был членом совета директоров ритейлера Costco и председателем правления компании Daily Journal Corp.

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