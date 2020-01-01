Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»

С 1 января газ из России начал поступать в Болгарию с территории Турции, а не через Румынию, как ранее. По оценке Софии, выгода от смены пункта доставки топлива составит $46 млн

Фото: gazprom.ru

Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Как говорится в сообщении газовой компании «Булгаргаз», 30 декабря она подписала соглашение с «Газпром экспорт» о новом пути поставки топлива.

С 1 января точкой доставки природного газа вместо пунктов «Исакча и «Негру-Водэ» в Румынии стала «Странджа 2», топливо поступает с территории Турции.

Компания оценила финансовую выгоду от смены пункта приблизительно в 81 млн левов в год (около $46,5 млн). 74 млн из них — это дополнительные траты на транзит через территорию Румынии.

«Булгаргаз» также ожидает дополнительную выгоду в размере 4,6 млн левов (около $2,6 млн) за счет более низких тарифов.

Компания также пообещала, что в первом квартале 2020 года цены на газ для болгарских потребителей снизятся. Снижение составит примерно 5% благодаря новому маршруту поставки топлива, говорила ранее Болгарскому национальному радио министр энергетики Теменужка Петкова.