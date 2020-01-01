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Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»
С 1 января газ из России начал поступать в Болгарию с территории Турции, а не через Румынию, как ранее. По оценке Софии, выгода от смены пункта доставки топлива составит $46 млн
Фото: gazprom.ru

Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Как говорится в сообщении газовой компании «Булгаргаз», 30 декабря она подписала соглашение с «Газпром экспорт» о новом пути поставки топлива.

С 1 января точкой доставки природного газа вместо пунктов «Исакча и «Негру-Водэ» в Румынии стала «Странджа 2», топливо поступает с территории Турции.

Компания оценила финансовую выгоду от смены пункта приблизительно в 81 млн левов в год (около $46,5 млн). 74 млн из них — это дополнительные траты на транзит через территорию Румынии.

«Булгаргаз» также ожидает дополнительную выгоду в размере 4,6 млн левов (около $2,6 млн) за счет более низких тарифов.

Компания также пообещала, что в первом квартале 2020 года цены на газ для болгарских потребителей снизятся. Снижение составит примерно 5% благодаря новому маршруту поставки топлива, говорила ранее Болгарскому национальному радио министр энергетики Теменужка Петкова.

«Булгаргаз» продолжает переговоры с «Газпром экспортом» о снижении цены поставок газа, говорится в сообщении компании. Болгарская сторона настаивает на том, чтобы цена для болгарского потребителя отражала развитие газовых хабов на континенте и текущие пограничные цены для Германии, Франции и Италии. Заинтересованность обеих сторон подразумевает, что переговоры должны быть завершены как можно скорее в начале 2020 года.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Глава «Булгаргаза» Николай Павлов ранее заявил, что причины переноса точки приема газа «чисто экономические». Болгарская сторона начала переговоры с «Газпром экспорт» об этом еще в июне 2019 года.

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Политика

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность газопровода — 930 км. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Церемония торжественного открытия газопровода пройдет в Стамбуле 8 января.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории. По его словам, София много раз обращалась к Москве с просьбой реализовать проект, но в итоге «выстраивает неспешную работу». В ответ на это болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что начало строительства газопровода на территории страны было задержано из-за того, что нужно было «завершить многие процедуры».

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Турецкий поток», газ, Болгария
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