Путин предложил другой путь из-за торможения «Турецкого потока» Болгарией

Глава государства обвинил Болгарию в неспешной работе по реализации проекта и счел эту ситуацию схожей с недостроенным «Южным потоком». «Если болгары не хотят <...> мы найдем другие пути реализации», — заявил Путин

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в рамках совместной пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода «Турецкий поток» и пригрозил найти альтернативные варианты реализации этого проекта в случае отказа Софии в содействии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам российского лидера, болгарские власти сознательно затягивают строительство «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на многократные заверения в обратном, а также неоднократные просьбы Москвы обеспечить поставку российского газа через Турцию в Болгарию.

Как отметил Путин, официальная София много раз обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать этот проект после того, как она сорвала реализацию газопровода «Южный поток». «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную», — сказал президент.

Путин предложил посмотреть, как «Турецкий поток» будет реализовываться на территории Болгарии в ближайшее время. «Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», — заключил Путин.