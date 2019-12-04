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Путин предложил другой путь из-за торможения «Турецкого потока» Болгарией
Глава государства обвинил Болгарию в неспешной работе по реализации проекта и счел эту ситуацию схожей с недостроенным «Южным потоком». «Если болгары не хотят <...> мы найдем другие пути реализации», — заявил Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в рамках совместной пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем обвинил Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода «Турецкий поток» и пригрозил найти альтернативные варианты реализации этого проекта в случае отказа Софии в содействии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам российского лидера, болгарские власти сознательно затягивают строительство «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на многократные заверения в обратном, а также неоднократные просьбы Москвы обеспечить поставку российского газа через Турцию в Болгарию.

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Как отметил Путин, официальная София много раз обращалась с просьбой во что бы то ни стало реализовать этот проект после того, как она сорвала реализацию газопровода «Южный поток». «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную», — сказал президент.

Путин предложил посмотреть, как «Турецкий поток» будет реализовываться на территории Болгарии в ближайшее время. «Если болгары не хотят — не болгары, а болгарское руководство, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», — заключил Путин.

Глава государства счел возможным участие Сербии в транзите российского газа через «Турецкий поток». «Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии почти готов, 90% уже уложено труб», — уточнил он. Путин также сообщил, что укладка труб продолжения «Турецкого потока» на территории Сербии будет закончена в ближайшие несколько недель.

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Газопровод «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря. Совокупная длина трубы — 930 км, сухопутная часть имеет протяженность 180 км. Одна из ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транзита в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой нитки завершили в апреле 2018 года, а вторая по-прежнему строится. Обе планируется запустить в 2020 году. Мощность каждой составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство газопровода «Южный поток» началось в конце 2012 года. Первоначально две ветки должны были пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты так и не были утверждены. Мощность «Южного потока» должна была составить 63 млрд куб. м газа в год. В декабре 2014 года Россия объявила о прекращении работы над проектом, по которому природный газ планировали доставлять в болгарскую Варну по дну Черного моря. В качестве причины отказа в Москве назвали неконструктивную позицию Евросоюза.

Авторы: Михаил Юшков, Инна Сидоркова
Теги: Владимир Путин, «Турецкий поток», Болгария
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