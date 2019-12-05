Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

По словам премьер-министра Бойко Борисова, задержка начала строительства связана с проведением обязательных процедур. Он считает, что газопровод заработает к концу следующего года

Начало строительства «Балканского потока» — газопровода, который должен стать частью «Турецкого потока» на территории Болгарии — было задержано из-за проведения обязательных процедур. Об этом в эфире телеканала BTV заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Мы строим в среднем 5 км в день. Мы поздно начали, потому что необходимо было завершить многие процедуры», — сказал он.

Борисов выразил надежду, что газопровод заработает к концу 2020 года. По его словам, когда строительство завершится, Болгария станет «единственной быстрой и хорошей альтернативой» для российского газа.

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