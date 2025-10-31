Ракетный комплекс «Сармат»: характеристики и возможности

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк (Фото: Минобороны России)

Содержание:

Что такое ракетный комплекс «Сармат» и зачем он создан

«Сармат» (РС-28) — это российская жидкостная орбитальная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Ракетный комплекс относится к системам шахтного базирования. Создан на замену стоящего на вооружении с 1988 года комплексу «Воевода» с МБР Р-36М2 (SS-18 Satan в кодификации НАТО). Стартовая масса ракеты превышает 200 т. Дальность стрельбы составляет 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, что усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны. О разработке «Сармата» президент России Владимир Путин впервые сообщил в 2018 году. Первые комплексы поставлены на боевое дежурство в сентябре 2023-го. Названа в честь ираноязычных кочевых народов, которые с IV веке до н.э. по VI век н.э. жили в степной зоне Европы от Днестра до северного Прикаспия.

История разработки и принятие на вооружение

Ракета разрабатывалась с 2000-х годов. Проектированием занимался ГРЦ имени академика Макеева. Госконтракт на опытно-конструкторские работы был заключен в 2011 году. Впервые о создании ракетного комплекса «Сармат» сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев в декабре 2013-го.

Двигатель первой ступени ракеты был испытан в 2016 году, а испытания самой МБР начались в декабре 2017 года. Они проходили в два этапа: бросковые испытания (тренировка процесса запуска ракеты и проверка работы пускового оборудования), которые завершились в 2018-м, а затем летные. В марте 2018-го о ходе разработки комплекса рассказал президент Владимир Путин. Изначально рассчитывали, что новая ракетная система начнет несение боевого дежурства уже в 2020 году. Однако первое летное испытание ракеты удалось провести весной 2022 года, а на дежурство она заступила в сентябре 2023-го.

Фото: Минобороны России

Технические характеристики ракеты «Сармат»

«Сармат» представляет собой трехступенчатую жидкостную ракету тяжелого класса. Ее основные технические параметры:

Длина — 35,5 м



Диаметр — 3 м



Стартовая масса — 208,1 т



Масса боевой части — до 10 т



Дальность полета — до 18 тыс. км

Ракета на этапе выведения в космическое пространство способна разогнаться до 7 км/с. РС-28 может нести значительное количество боеголовок — от 10 до 15 единиц. Конкретное число зависит от мощности каждого заряда, которая может достигать 750 килотонн. Конструкция «Сармата» позволяет оснащать ракету разнообразными типами боевой нагрузки, включая гиперзвуковые блоки «Авангард», которые способны маневрировать в атмосфере на скоростях свыше 20 Махов (около 7 тыс. м/с).

Ракета может нанести удар по суборбитальной траектории (т.е. ее скорости достаточно, чтобы достичь космоса, но не выходя на орбиту Земли) через Южный полюс, обходя зоны контроля систем ПРО. У нее также короткий активный участок полета — часть траектории, на которой работает маршевый двигатель и когда ракета наиболее уязвима — что существенно осложняет перехват.

Фото: Минобороны России

Предшественники «Сармата» имели более скромные характеристики. Так максимальная дальность полета «Воеводы» составляет 11 тыс. км, а масса полезной нагрузки — до 8,7 т. Кроме того, комплекс не обладает теми возможностями по обходу систем ПРО, которые есть у «Сармата».

Базирование, комплекс и система развертывания

Ракетный комплекс «Сармат» состоит из нескольких компонентов:

шахтная пусковая установка, представляющая собой защищенное подземное сооружение, из которого производится запуск ракеты;

сама МБР РС-28, относящаяся к пятому поколению таких систем вооружений;

головная боевая часть ракеты, способная разделяться в полете — на определенном участке траектории от ракеты отделяются несколько самостоятельных боевых блоков, каждый из которых оснащен собственной системой наведения.

Массогабаритные характеристики «Сармата» позволяют использовать для запуска доработанные шахты, которые применялись для предыдущих систем, что упрощает процесс перевооружения. Шахтные пусковые установки — это инженерные конструкции, которые обеспечивают технический процесс запуска ракеты, а также гарантируют ее сохранность при прямых попаданиях различных типов вооружений, включая ядерные. Это позволяет нанести гарантированный ответный удар.

Первым соединением, которое получило новые ракетные комплексы, стала Ужурская ракетная дивизия в Красноярском крае. Кроме того, заявлялось о планах разместить ракету «Сармат» в Домбаровском позиционном районе в Оренбургской области.

Фото: Минобороны России

Стратегическая роль и значение для ядерной триады

Ракетный комплекс «Сармат» входит в состав ядерной триады — системы стратегических вооружений наземного, морского и воздушного базирования. «Сармат» представляет наземную составляющую триады, дополняя морские стратегические ракетоносцы и стратегическую авиацию. Логика триады строится на принципе избыточности: даже если противник теоретически сможет нейтрализовать один или два компонента системы, третий сохранит боеспособность и обеспечит возможность ответного удара. Разнообразие средств доставки обеспечивает устойчивость всей системы и гарантирует способность нанесения ответного удара в любых условиях.

В российском Минобороны заявляли, что по совокупности характеристик «Сармат» превосходит существующие аналоги, являясь самой мощной ракетой своего класса с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Преимущества комплекса