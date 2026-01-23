Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом
Объединенный мир борьбы (UWW) допустил к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 24 лет с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.
«Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российскую молодежь до 24 лет и младшие возрасты до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном страны», — сказал Мамиашвили.
По словам Мамиашвили, вопрос по взрослым спортсменам пока остается открытым — он будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро UWW.
До этого момента все российские спортсмены выступали на турнирах UWW в нейтральном статусе.
В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.
Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, тяжелой атлетике, софтболе и бейсболе.
