Российских борцов до 24 лет допустили на международные турниры с флагом и гимном

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что принятие аналогичного решения по взрослым спортсменам будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро UWW

Михаил Мамиашвили (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Объединенный мир борьбы (UWW) допустил к своим турнирам российских спортсменов в возрасте до 24 лет с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации спортивной борьбы России, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

«Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российскую молодежь до 24 лет и младшие возрасты до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном страны», — сказал Мамиашвили.

По словам Мамиашвили, вопрос по взрослым спортсменам пока остается открытым — он будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний бюро UWW.

До этого момента все российские спортсмены выступали на турнирах UWW в нейтральном статусе.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с россиян и белорусов на участие в международных турнирах, в том числе в командных видах.

Ранее российских юниоров под национальными флагами допустили в конном спорте, фехтовании, керлинге, волейболе, тяжелой атлетике, софтболе и бейсболе.