В FIS выступили за допуск россиян. Какие федерации сняли отстранение

Президент FIS Юхан Элиаш поддержал допуск россиян на международные турниры в нейтральном статусе. Какие федерации сняли отстранение с российских спортсменов — в материале «РБК Спорт»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш заявил, что нейтральный статус для россиян и белорусов «очень хорошо сработал» на Олимпийских играх в Париже. «Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны оказаться в тисках», — сказал Элиаш.

Глава организации поддержал для россиян те же условия допуска, что были для них на летних Играх в Париже.

Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа. Всего в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Большинство российских спортсменов отстранены от международных стартов с весны 2022 года. Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года рекомендовал международным федерациям допускать россиян на турниры в нейтральном статусе.

В сентябре 2024-го FIS продлила отстранение россиян на сезон 2024/25. Так, российские лыжники пропускают уже третий сезон подряд на международной арене.

Как отреагировали в лыжных федерациях на слова главы FIS

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт» призвал «не обольщаться» из-за слов Элиаша, пока на заседании совета FIS не рассмотрят этот вопрос.

«Я бы не обольщался этими новостями. В любом случае текущий сезон мы пропускаем, включая чемпионат мира в Тронхейме. Но если этой зимой или весной, когда состоится заседание совета FIS, такой вопрос будет рассмотрен положительно, то мы будем только «за» и готовы вернуться, чтобы заработать необходимое количество очков для квалификации и участия в Олимпийских играх», — сказал Дубровский «РБК Спорт».

Дубровский отметил, что о допуске российских спортсменов преждевременно говорить, поскольку многие члены совета FIS, в частности Дания, Норвегия и Швеция, выступают против россиян.

«Мне кажется, что Элиаш озвучил свое мнение. Он всегда достаточно лояльно относился к нашему спортивному и лыжному руководству. Поэтому не секрет, что он нас всегда поддерживал. Но международная федерация — это не только ее президент, но и совет FIS, члены которого, к сожалению, не поддерживают нашу страну. Прежде всего я имею в виду скандинавов и англосаксов. Поэтому вряд ли Элиаш возьмет на себя всю ответственность по допуску наших спортсменов. Но в любом случае мы положительно расцениваем эти новости и ждем, когда нас допустят. Но о допуске пока преждевременно говорить».

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил «РБК Спорт», что необходимо дождаться официальных решений FIS. «У нас началась часть сезона. Наш сезон идет в зимний период, до конца сезона осталось два с половиной месяца. Поэтому дождемся официального решения FIS, поскольку оно принимается коллегиально, тогда и можно будет реагировать на эту тему. Но пока преждевременно о чем-то говорить», — сказал Курашов.

Глава федерации фристайла отметил, что «если начались официальные высказывания, то, видимо, лед тает». «Элиаш выразил свое мнение и свою точку зрения, но вместе с тем отметил, что выяснит этот вопрос на совете FIS, поскольку это коллегиальный орган совета разных стран», — добавил он.

Курашов отметил, что пока официальное решение по вопросу допуска россиян не принято, некорректно комментировать возможный статус спортсменов на международных турнирах. «Мы можем что-то предполагать, допускать, но федерация фристайла основывает свое мнение, основываясь на официальных решениях», — заключил он.

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья отметил, что поддерживает допуск российских спортсменов в любом статусе. «Главное, чтобы у спортсменов была возможность получить очки и квалифицироваться на игры. В любом случае мы будем рады. Также как на чемпионате мира пловцов мы радовались их успехам, вне зависимости в нейтральном статусе они были или нет. Все равно мы знаем, что они представители России и бились за нашу страну», — заключил Дубровский.

Президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников отметил, что слова главы FIS являются поверхностными. «Элиаш высказался предположительно, поэтому говорить о чем-то пока очень рано. Я больше склоняюсь к тому, что когда будут конкретные действия, а не размышления на эту тему, то можно о чем-то говорить. Пока это очень поверхностно. Лично я поддерживаю выступление российских спортсменов в нейтральном статусе», — отметил Мельников «РБК Спорт».

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров отметил, что будет только рад допуску спортсменов, но не знает, «насколько сейчас можно говорить о возможном допуске россиян на международные турниры».

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе неоднократно исключала возможность поездки спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Она заявила, что если федерации не говорят о контактах с руководством FIS, то это «не значит, что их нет». «Кто-то думает, что мы ничего не делаем, пускай. Вопрос всегда в итоговом результате», — сказала Вяльбе «РИА Новости».

Какие федерации сняли отстранение с российских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) в декабре 2024 года допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Теперь до 28 февраля 2025 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) могут представить по одному спортсмену (или паре) в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке, где он будет выступать в нейтральном статусе. В командном турнире фигуристов сборная России на Олимпиаде участвовать не сможет.

В ISU отметили, что все спортсмены перед получением нейтрального статуса пройдут проверку с целью «гарантировать, чтобы ни один человек, активно поддерживающий военные действия на Украине или работающий по контракту с российскими или белорусскими военными или службами национальной безопасности, такой статус не получил».

В начале года, 17 января, спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус. При этом Международная федерация каноэ (ICF) в апреле 2023-го после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о допуске российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, но через несколько месяцев передумала.

Также в гимнастике и водных видах отношение к нейтральному статусу в последние месяцы изменилось, и на спортсменов стали подавать соответствующие заявки. Так, в декабре в Будапеште прошел чемпионат мира по плаванию на короткой воде, ставший первым для россиян после отстранения в 2022 году. Всего на счету российских пловцов, которые выступали в нейтральном статусе, шесть золотых и четыре серебряные награды. Россияне заняли второе место в неофициальном командном зачете после американцев, выигравших 39 наград, в том числе 18 золотых.

Международная федерация (FIG) с 1 января 2024 года допустила россиян к международным турнирам, но тогда никто из спортсменов не стал получать нейтральный статус, в том числе ради участия в Олимпиаде. Тогда старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко говорила, что выступление в нейтральном статусе стало бы «настоящим предательством» и «даже поползновений таких не было».

Однако в конце декабря 2024 года Родионенко рассказала, что практически все ведущие российские гимнасты согласились получить нейтральный статус для выступления на международных стартах. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сказала, что в ее команде ситуация аналогичная.

По данным «Спорт-Экспресс», девять гимнасток сборной России, в том числе олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, ожидают решения по заявкам на выступление в нейтральном статусе.

Кроме того, президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд сообщил в декабре, что российские штангисты скоро вернутся на международные соревнования. Отмечалось, что 5 декабря будет разработана «дорожная карта» по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года.