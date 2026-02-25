Квадрокоптер: что это такое, виды, цены и правила полетов

В 2025 году беспилотные летательные аппараты (БПЛА), включая квадракоптеры, стали частью повседневной жизни. Современные устройства применяются повсюду — от детских игр до профессиональной киносъемки и геодезии, — но при этом владение такой техникой связано с серьезными юридическими обязательствами. В статье разберем технические нюансы и правовые аспекты использования квадрокоптеров.

Содержание:

Что такое квадрокоптер

Квадрокоптер (от лат. quattuor — «четыре», и copter — «вертолет») — это беспилотник коптерного типа с четырьмя несущими винтами (пропеллерами), расположенными крестообразно. Квадрокоптер представляет собой один из видов дронов (англ. drone). Последнее понятие используется для обозначения всех БПЛА: самолетного типа, гексакоптеров (беспилотник с шестью винтами), октокоптеров (с восемью винтами), аэростатов и других.

Как работает квадрокоптер

Принцип работы квадрокоптера основан на изменении скорости работы моторов и разном направлении вращения винтов. Каждый пропеллер приводится в движение собственным двигателем. Два винта вращаются по часовой стрелке, два — против. Это обеспечивает стабильный полет.

Для подъема обороты всех двигателей увеличиваются одновременно. Наклон и движение в сторону достигаются за счет разницы оборотов: моторы с одной стороны ускоряются, с другой — замедляются. Полетный контроллер обрабатывает данные гироскопов и акселерометра, корректируя управление десятки раз в секунду.

Виды квадрокоптеров и цены: от игрушек до профи

Есть три типа квадрокоптеров в зависимости от назначения:

Любительские (селфи-дроны) — компактные модели для фото- и видеосъемки;

Профессиональные — квадрокоптеры для кино- и телесъемки, картографии, инспекции инфраструктуры, сельского хозяйства и промышленных задач; оснащены высококачественными камерами; обладают повышенными временем и дальностью полета.

Гоночные (FPV-дроны) — созданы для гонок, фристайла и съемки динамичных сцен с видом от первого лица (First Person View — «вид от первого лица») через специальные очки; у них высокая скорость и маневренность.

На то, сколько стоит квадрокоптер, влияют качество камеры, емкость аккумулятора, наличие продвинутых функций (например, система обхода препятствий) и бренд. Цены на маркетплейсах и в розничных сетях начинаются от 1 тыс. руб. за самые простые квадрокоптеры и достигают нескольких сотен тысяч рублей, например столько стоят флагманские модели DJI Mavic.

Главные характеристики: скорость и дальность

Ключевыми характеристиками квадрокоптера являются скорость, дальность полета и время автономной работы.

Скорость квадрокоптера зависит от класса аппарата. Обычные модели могут разгоняться до 60-75 км/ч, а FPV-дроны способны развивать скорость свыше 100 км/ч. На фактический показатель влияют ветер, вес аппарата и качество пропеллеров.

Дальность полета квадрокоптера зависит от емкости батареи и радиуса связи с пультом. Показатель варьируется от нескольких сотен метров до 15-30 км.

Время автономной работы квадрокоптера зависит от мощности аккумулятора, стиля управления (при высоких скоростях заряд расходуется быстрее) и погодных условий (при сильном ветре батарея быстрее разряжается из-за активной работы систем стабилизации). Среднее время полета составляет 15–35 мин, у бюджетных дронов или FPV-моделей — 5-10 мин, а у профессиональных доходит до 45 мин.

Можно ли запускать квадрокоптер в России

В России нет общего запрета на запуск квадрокоптеров, но их использование строго регулируется. Все дроны, включая квадрокоптеры, со взлетной массой от 150 г до 30 кг подлежат государственному учету, а тяжелые аппараты массой свыше 30 кг — госрегистрации. Дроны до 149 г ставить на учет или регистрировать не надо, но на них распространяются ограничения на полеты.

Ограничения на полеты квадрокоптеров

С конца 2022 года российские регионы начали вводить запреты и ограничения на полеты беспилотников, к декабрю 2023-го таких субъектов было уже 68. Запреты распространяются на все типы БПЛА. Кроме того, нельзя использовать беспилотники в запретных зонах и зонах ограничения полетов (приграничные полосы, диспетчерские зоны аэродромов и т.д.).

С 1 сентября 2024 по 1 ноября 2026 года действуют зоны полетов для БПЛА массой до 30 кг: их можно использовать без разрешения на высоте до 150 м, если они в прямой видимости. Летом 2025-го появился класс воздушного пространства H для беспилотников: дроны до 30 кг можно использовать без специального разрешения при полете на высоте до 150 м или на отведенных маршрутах на высоте до 3050 м при скорости менее 450 км/ч.

За нарушение правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП) или правил безопасности эксплуатации воздушных судов, в том числе дронов (ст. 11.5 КоАП), штрафы для граждан могут достигать 50 тыс. руб.

Вопрос-ответ

В чем разница между дроном и квадрокоптером?

Отличие дрона от квадрокоптера заключается в том, что дрон — это более широкий термин, которым обозначают все беспилотники, а квадрокоптер — это конкретный вид дрона с четырьмя винтами.

Нужно ли регистрировать маленький квадрокоптер?

Если масса менее 150 г, ставить на учет и регистрировать дрон не надо, но правила полетов распространяются на все беспилотники независимо от веса.

Какая максимальная скорость у квадрокоптера?

Максимальную зафиксированную составителями Книги рекордов Гиннеса на февраль 2026 года скорость развил квадрокоптер Peregreen V4 — 658 км/ч. Он был разработан южноафриканцами, отцом и сыном Майком и Люком Беллами и полностью напечатан на 3D-принтере, а рекорд был зафиксирован в декабре 2025-го в Кейптауне. Однако это не серийная модель, среди которых наибольшую скорость показывают FPV-квадрокоптеры — свыше 100 км/ч.