Гексакоптер: что это, характеристики, отличия от квадрокоптера

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Содержание:

Что такое гексакоптер

Гексакоптер — это беспилотный летательный аппарат мультикоптерного типа с шестью винтами и шестью независимыми электродвигателями. Если описать простыми словами, что же такое гексакоптер, то это дрон с шестью моторами, рассчитанный на повышенную надежность и нагрузку.

Главное отличие гексакоптера от квадрокоптера заключается в том, что увеличение числа моторов повышает надежность и позволяет продолжать полет при отказе одного двигателя или стабилизироваться и уверенно выполнить аварийную посадку.

Гексакоптер в сравнении с октокоптером легче и экономичнее, но первый уступает по резервированию тяги второму. По сравнению с октокоптером (с восемью двигателями) гексакоптер является компромиссным решением. Восемь винтов дают еще большую надежность, но увеличивают массу, цену и энергопотребление.

Минус конструкции очевиден — шесть моторов потребляют больше энергии, поэтому время полета у таких дронов обычно меньше, чем у легких разведывательных аппаратов.

Российские военные гексакоптеры: модели 2025–2026 годов

Российский гексакоптер в военной сфере используется как тяжелая платформа для доставки нагрузки и выполнения специальных задач.

Российские модели гексакоптеров имеют следующие характеристики:

МиС-35

МиС-35 — легкий ударно-разведывательный гексакоптер. Разработан в КБ «МиС» в 2023 году, применяется с 2024-го. Конструкция ориентирована на устойчивость при снижении и зависании. Максимальная грузоподъемность составляет 4,5 кг. Аппарат оснащается навигационными модулями и может работать в полуавтономном режиме. В этом гексакоптере GPS-автопилот, обеспечивающий высокую автономность: управление возможно в ручном и автоматическом режимах.

«Буря-20»

«Буря-20» относится к среднему классу и используется как многофункциональная платформа, используется как платформа-носитель FPV-дронов. Основной акцент сделан на стабильность полета при нагрузке и устойчивость к помехам. Дальность полета гексакоптера с боекомплектом ограничена полезной нагрузкой и обычно составляет несколько десятков километров (например, у «Бури-20» с полезной нагрузкой 15 кг (взлетная масса 50 кг) составляет до 70 км от наземного пункта управления).

Тяжелые платформы «Перун» и аналоги

Тяжелые гексакоптерные платформы класса «Перун» и сопоставимые с ними решения относятся к категории беспилотников, рассчитанных на работу с массивной и габаритной полезной нагрузкой. В отличие от более легких дронов такие аппараты создаются как несущие платформы с усиленной рамой, увеличенными винтами и высоким запасом тяги, что позволяет им поднимать грузы, недоступные для стандартных мультикоптеров. Основной упор делается на устойчивость полета при максимальной загрузке и контролируемое зависание на малых высотах.

Использование подобных систем, как правило, ограничено специализированными задачами и предполагает участие обученных операторов. Управление тяжелым гексакоптером требует точного расчета режимов полета и учета инерции, особенно при взлете и посадке. По этой причине разработчики отдают приоритет прочности конструкции, надежности силовой установки и способности аппарата безопасно завершить полет даже при возникновении технических отклонений.

Гексакоптеры ВСУ: характеристики и тактика

Гексакоптеры в Вооруженных силах Украины (ВСУ) также используются в основном как тяжелые носители полезной нагрузки.

Vampire («Вампир»)

Vampire — тяжелый гексакоптер, получивший распространение за счет высокой грузоподъемности (в пределах 20 кг). Он используется для ночных операций и доставки боеприпасов на малой высоте.

Malloy T150 / T400

Британские платформы Malloy представляют собой серийные грузовые дроны, адаптированные под военные задачи. Они отличаются модульной конструкцией и стабильным управлением при полной загрузке.

Kazhan Е460 / E620 («Кажан»)

Kazhan относится к более компактным гексакоптерам ударного типа. Он сочетает умеренную грузоподъемность (до 20 кг) с возможностью быстрого развертывания и скрытного применения.

Технологии защиты: РЭБ, частоты и машинное зрение

Защита гексакоптеров от ПВО и РЭБ обеспечивает сочетание аппаратных и программных решений.

Современные гексакоптеры используют несколько ключевых технологий:

Управление гексакоптером строится с учетом помехозащищенности на разных частотах, то есть защиты от радиоэлектронного подавления.

Навигация без спутников с применением инерциальных датчиков и визуального позиционирования.

Камеры в FPV-системах гексакоптера обеспечивают трансляцию видеопотока с минимальной задержкой.

Гражданское применение гексакоптеров

Изначально гексакоптеры разрабатывались для мирных задач, где важна стабильность и грузоподъемность.

Основные направления применения:

Сельское хозяйство

Гексакоптеры используются для опрыскивания полей. Объем бака достигает 20–30 литров, что недоступно для квадрокоптеров.

Киноиндустрия

Только гекса- и октокоптеры способны поднимать профессиональные камеры RED и ARRI с тяжелой оптикой. Легкие дроны для этого не подходят.

Недостатки и ограничения гексакоптеров

Главным ограничением гексакоптеров является повышенное энергопотребление. Шесть моторов требуют больше мощности, поэтому при сопоставимой емкости аккумуляторов время полета у таких аппаратов обычно меньше, чем у квадрокоптеров. Усиленная конструкция и дополнительные силовые элементы также увеличивают массу и габариты, что усложняет транспортировку и развертывание.

Эксплуатация гексакоптеров обходится дороже. Большое количество моторов и электроники повышает стоимость производства и ремонта.

Кроме того, при полной загрузке снижается маневренность, а управление требует более высокой квалификации оператора.

Эти факторы ограничивают применение гексакоптеров задачами, где приоритет отдается грузоподъемности и надежности, а не скрытности и длительности полета.

Вопросы и ответы

Почему у гексакоптера 6 винтов?

Шесть винтов обеспечивают резерв тяги и устойчивость. При отказе одного двигателя аппарат сохраняет управляемость.

Какая дальность полета у военного гексакоптера?

Дальность зависит от нагрузки и условий. Обычно она меньше, чем у разведывательных дронов, и составляет порядка 10-20 километров.

Сколько стоит российский гексакоптер МиС-35?

Стоимость зависит от комплектации. Согласно данным телеграм-канала КБ, в базовом варианте в феврале 2024-го стоимость гексакоптера составляла 396 тыс. руб., в стандартном — 468 тыс.

Нужно ли регистрировать гексакоптер?

Гражданские гексакоптеры подлежат регистрации по общим правилам. Военные аппараты регистрируются в закрытом порядке.