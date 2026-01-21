Реактивные БПЛА: что это такое и чем они отличаются от обычных

Что такое реактивные БПЛА

Реактивные БПЛА — это беспилотные летательные аппараты с реактивной силовой установкой. В отличие от винтовых систем движение таких аппаратов обеспечивается за счет реактивной тяги, создаваемой выбросом струи газа, что позволяет развивать значительно более высокую скорость полета. Реактивные БПЛА используются там, где важны быстрота доставки полезной нагрузки, сокращение времени подлета к цели и преодоление больших расстояний без промежуточного управления. Именно поэтому в последние годы реактивные БПЛА все чаще упоминаются в военных и аналитических обзорах как отдельное направление развития беспилотной авиации.

В военной повестке тема высокоскоростных беспилотников увязана с задачами поражения удаленных целей и «прорыва» эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО), когда счет идет на минуты, а окно для перехвата ограничено. Параллельно растет и гражданский интерес: российские власти ставят задачу системного внедрения беспилотных систем в экономику, что подталкивает производителей к разработке как винтовых, так и более быстрых платформ, в том числе гибридных схем.

Чем реактивные БПЛА отличаются от обычных

Реактивные БПЛА отличаются от обычных типом двигателя и скоростью полета. Ключевые различия между этими классами беспилотников можно описать следующим образом:

— в реактивных дронах используется турбореактивная или пульсирующая силовая установка, тогда как обычные БПЛА, как правило, оснащаются винтовыми или поршневыми двигателями;

— реактивные аппараты ориентированы на быстрый полет и сокращение времени выполнения задачи, а не на длительное барражирование;

— управление реактивными БПЛА чаще строится по заранее заданному маршруту, тогда как обычные БПЛА активно применяются для наблюдения и корректировки в режиме реального времени;

— эксплуатация реактивных беспилотников требует более сложной инфраструктуры и выше по стоимости.

На практике линия между «реактивными» и «обычными» системами постепенно размывается за счет гибридных решений: появляются конвертопланы и высокоскоростные БПЛА самолетного типа, которые не используют классический турбореактивный двигатель, но работают на скоростях до 160–200 км/ч и занимают промежуточное место между легкими квадрокоптерами и самолетами. Примером такой «переходной» конструкции можно назвать российский конвертоплан «Ловкий», который взлетает как квадрокоптер, а затем переходит в самолетный режим, экономя энергию и обеспечивая прирост дальности полета по сравнению с обычными мультикоптерами.

Реактивный БПЛА как класс беспилотников

В общей классификации беспилотной авиации реактивные БПЛА занимают промежуточное положение между крылатыми ракетами и классическими многоразовыми беспилотниками. Они сочетают в себе признаки обоих подходов: отсутствие пилота, автономный полет и одновременно высокую скорость и ограниченное время нахождения в воздухе.

Реактивный БПЛА как класс беспилотников рассматривается прежде всего в контексте задач поражения целей, доставки полезной нагрузки или имитации высокоскоростных объектов.

Высокоскоростные и реактивные платформы фигурируют в одном ряду с «роевыми» атаками и тактикой перегрузки ПВО: речь идет либо о массированном применении относительно простых аппаратов либо о точечных ударах более сложными скоростными дронами. Одновременно развивается и обратное направление — высокоскоростные перехватчики БПЛА, которым также требуется большая скорость и динамика полета для работы по быстрым целям, что фактически формирует новый подтип реактивных и высокоскоростных беспилотных систем.

Реактивные БПЛА Украины

Публичная информация о таких системах основана на заявлениях официальных лиц, публикациях СМИ и визуальных материалах, появляющихся в открытом доступе.

К украинским реактивным БПЛА, к примеру, относятся:

«Паляница» — реактивный беспилотник-ракета, разработанный КБ «ЛУЧ» (разработчиком противокорабельной ракеты «Нептун»), с дальностью полета 650 км, крейсерской скоростью 900 км/ч, способностью варьировать высоту полета от 15 до 500 метров и боевой частью 100 кг;

«Пекло» (Hell) — разработанный «Укроборонпром» высокоскоростной гибрид дрона и крылатой ракеты с турбореактивным двигателем, обладающий дальностью до 700 км, максимальной скоростью 700 км/ч (крейсерской 400–450 км/ч);

UJ-25 Skyline — реактивный беспилотник с турбоджетным двигателем, развивающий скорость до 800 км/ч, обладающий дальностью 800 км.

Характеристики реактивных БПЛА России

Характеристики реактивных БПЛА России публикуются в ограниченном объеме. Среди параметров дронов могут быть названы следующие:

— самолетная аэродинамическая схема;

— использование реактивной силовой установки;

— автономный или полуавтономный режим полета;

— возможность выполнения ударных или специальных задач;

— ориентация на высокую скорость и ограниченную продолжительность миссии.

Россия уже располагает растущим арсеналом реактивных беспилотников, основанных на адаптации иранских прототипов и собственных разработок. К ним относятся: