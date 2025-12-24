Индексация пенсий в России: механизм, частота и правила повышения

Фото: Владислав Шатило / РБК

Что такое индексация пенсий

Индексация пенсий — это повышение размера пенсионных выплат. В России ее проводят каждый год. Основная цель заключается в компенсации инфляции и поддержании покупательной способности пенсионеров. Механизм закреплен в российской Конституции и регулируется отдельными федеральными законами.

Индексация пенсий в 2026 году затронет как неработающих, так и работающих пенсионеров (всего около 43 млн человек). Проиндексируют все виды пенсий:

страховую (самая распространенная, выплачивают при наличии трудового стажа, ее получают около 38 млн пенсионеров);

государственную (к ней относится, в частности, военная пенсия);

социальную (получают люди, у которых нет трудового стажа).

Размер индексации: как определяется процент повышения

Размер индексации пенсий определяет государство. При определении процента индексации власти в первую очередь опираются на инфляцию, то есть рост цен.

Как рассчитывается индексация пенсий

То, как рассчитывается индексация пенсий, зависит от вида выплаты:

Страховая пенсия . Ее размер зависит от числа накопленных пенсионных коэффициентов (ПК, баллов) и их стоимости, а также фиксированной выплаты. Индексируются два основных элемента: стоимость балла и фиксированная выплата. Для расчета их надо умножить на процент индексации страховой пенсии.

Социальная пенсия . Устанавливается в твердой форме для разных категорий граждан. Для расчета сумму надо умножить на процент индексации.

Государственная пенсия. Сумма определяется размером денежного довольствия (оклада по должности и званию), наличием надбавок, выслугой лет и понижающим коэффициентом. Индексируется сумма довольствия. Также может измениться размер понижающего коэффициента. Для расчета надо умножить размер денежного довольствия на процент индексации и учесть понижающий коэффициент, если он изменился.

Механизм индексации: кто и как принимает решение о повышении

В России действует следующий механизм индексации пенсий. Решение о плановой индексации предусматривают в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда (СФР). Утверждение параметров происходит на законодательном уровне: Госдума принимает закон о бюджете СФР, который подписывает президент.

Закон допускает, что в течение года власти могут дополнительно проиндексировать пенсии. Например, когда реальная динамика цен превысила заложенный прогноз. В 2025 году применили именно такой подход: после повышения страховых пенсий на 7,3% их дополнительно пересчитали, и итоговая индексация составила 9,5% (по данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%).

Индексация по категориям: кому и когда повышают пенсии

Индексация пенсий проводится в разные сроки для разных категорий получателей.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам

Неработающим пенсионерам индексируют пенсии в полном объеме, а перерасчет выполняют автоматически с 1 января. Если после индексации выплата все равно остается ниже прожиточного минимума пенсионера, который действует в регионе (федеральное значение на 2026 год — 16 288 руб.), пенсионеру устанавливают доплату.

Индексация пенсий работающим пенсионерам

С 2016 по 2024 год индексация для работающих пенсионеров не применялась. С 2025-го механизм снова действует. При этом прибавку с 1 января считают не от суммы, которую человек получает сейчас, а от более высокого размера пенсии, где уже учтены индексации за годы трудовой деятельности.

Допустим, работающий пенсионер получает 19,8 тыс. руб. Если учесть «пропущенные» индексации за три предыдущих года, расчетная пенсия составит 26,1 тыс. руб. Эту сумму закрепляют на лицевом счете и используют как базу для следующих индексаций. Но прибавку добавят к той пенсии, которую человек получает сейчас, то есть к 19,8 тыс. руб. Такой механизм дает работающим пенсионерам более заметный рост выплаты.

Ежегодно 1 августа для работающих пенсионеров проводят перерасчет пенсии. Его делают с учетом дополнительных баллов, полученных за прошлый год. СФР засчитывает не больше трех таких баллов за год.

Индексация пенсий инвалидам

Индексация пенсий инвалидам зависит от того, какую именно пенсию человек получает. При наличии хотя бы одного дня трудового стажа назначают страховую пенсию по инвалидности. Если стажа нет, устанавливают социальную пенсию. Первую индексируют с 1 января, а вторую — с 1 апреля.

Индексация военных пенсий

Размер военной пенсии зависит от денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. Размер довольствия индексируют с 1 октября. При этом в формуле расчета используют понижающий коэффициент, который утверждают ежегодно, но фактически он может не меняться несколько лет. Например, 1 января 2025 года он был равен 93,59%, с 1 января 2026 года заложен такой же коэффициент.

Индексация пенсий в 2026 году

В 2026 году проценты индексации пенсий будут следующие:

Страховые пенсии: 7,6% с 1 января. Стоимость одного ПК вырастет до 156,8 руб. а фиксированная составляющая — до 9,6 тыс. руб. Минимальная страховая пенсия по старости составит 14,3 тыс. руб.

Социальные пенсии: 6,8% с 1 апреля. Средний размер социальной пенсии составит 16,6 тыс. руб.

Военные пенсии: 4% с 1 октября. Понижающий коэффициент составит 93,59%.

Ранее власти собирались проводить индексацию пенсий пенсионерам в 2026 году поэтапно:

Первое увеличение планировали с 1 февраля и хотели привязать его к уровню инфляции. Вторую корректировку намечали на 1 апреля, а размер прибавки предполагали определять с учетом доходов Соцфонда.

Однако было принято решение отложить реализацию механизма.

Индексация пенсий по годам: как менялась величина повышения

В таблице представлены показатели индексации пенсий по годам.

Год Страховые пенсии Социальные пенсии Военные пенсии (рост оклада / понижающий коэффициент) 2020 6,6% 6,1% 3% / 73,68% 2021 6,3% 3,4% 3,7% / 73,68% 2022 19,46% 19,46% 4% / 85,47% 2023 4,8% 3,3% 10,5% / 85,47% 2024 7,5% 7,5% 0% / 89,83% 2025 9,5% 14,75% 7,6% / 93,59% 2026 7,6% 6,8% 4% / 93,59%

Индексация военных пенсий зависит от увеличения окладов военнослужащих и повышения понижающего коэффициента.

Индексация пенсий тесно связана с экономическими факторами. Основной показатель — инфляция, которая отражает рост цен на товары и услуги. Росстат фиксирует уровень инфляции по итогам года, и именно эти данные становятся основой для расчета процента индексации пенсий.

Когда в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсий (планировалось с 2026 года, но мера была отложена), власти также будут ориентироваться на рост средней заработной платы в стране и доходы Соцфонда России. Подход предполагает, что если за год средняя зарплата в стране вырастет быстрее инфляции, с 1 апреля пенсии будут повышать. Размер этой прибавки будет равен разнице между темпом роста зарплат и ростом цен. При этом повторная индексация не должна превышать увеличение доходов бюджета СФР.

Почему индексация может отличаться для разных групп

