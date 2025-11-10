 Перейти к основному контенту
Общество
В России проиндексируют все виды пенсий в 2026 году

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января 2026 года
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В России в 2026 году запланирована индексация всех видов пенсий. Всего в стране около 43 млн пенсионеров. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на индексацию страховых пенсий, которые получают почти 38 млн человек. С 1 января 2026 года они вырастут на 7,6%.

Следующее повышение ожидает получателей социальных пенсий — с 1 апреля 2026 года выплаты будут увеличены на 6,8%. С 1 октября проиндексируют военные пенсии и пенсии бывших сотрудников силовых структур. Пока что рост денежного довольствия заложен на уровне 4%, однако показатель может быть скорректирован с учетом инфляции.

В Госдуме рассказали о повышении пенсии трем категориям граждан в ноябре
Общество

С ноября 2025 года Социальный фонд России повысил пенсии гражданам старше 80 лет, инвалидам I группы, а также отдельным категориям работников гражданской авиации и угольной промышленности. Также с 1 ноября выросли пенсии у тех, кто достиг к этому числу возраста в 80 лет. Они начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — ₽17 815. Аналогичная надбавка полагается инвалидам I группы. Для летных экипажей и шахтеров пенсии вырастут на 2–5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076. Перерасчет произведут автоматически.

Антонина Сергеева
пенсии повышение пенсий Россия

