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Военная операция на Украине ,  
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На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

На Украине проверят главу Ровенского военкомата за поцелуи на рабочем месте
Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте
Video

Вооруженные силы Украины проведут проверку после публикации в соцсетях видео с начальником ТЦК Ровенской области, который на работе целовался с несколькими сотрудницами. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления скрытого видеонаблюдения в служебном помещении», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее в соцсетях появилось видео из здания Ровенского ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), снятое на скрытую камеру. В кадре присутствует начальник ТЦК Александр Ярмошевич, отмечают «Страна.ua» и УНИАН. На видео видно, как в кабинет заходят несколько женщин-сотрудниц центра, с каждой из которых Ярмошевич целуется.

Александру Ярмошевичу 36 лет. Он подполковник ВСУ, участвовал в боевых действиях в Донбассе, после чего был назначен на должность начальника Ровенского ТЦК.

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