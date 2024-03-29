На Украине проверят военкома за поцелуи на рабочем месте

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Вооруженные силы Украины проведут проверку после публикации в соцсетях видео с начальником ТЦК Ровенской области, который на работе целовался с несколькими сотрудницами. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления скрытого видеонаблюдения в служебном помещении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в соцсетях появилось видео из здания Ровенского ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы), снятое на скрытую камеру. В кадре присутствует начальник ТЦК Александр Ярмошевич, отмечают «Страна.ua» и УНИАН. На видео видно, как в кабинет заходят несколько женщин-сотрудниц центра, с каждой из которых Ярмошевич целуется.

Александру Ярмошевичу 36 лет. Он подполковник ВСУ, участвовал в боевых действиях в Донбассе, после чего был назначен на должность начальника Ровенского ТЦК.