Зеленский задекларировал доход более $1 млн в 2019 году

В 2019 году президент Украины избавился от всех своих бизнес-активов и зарегистрировал на свое имя новые торговые марки. Всего за 2019 год доход главы государства составил более $1,06 млн (28,6 млн гривен)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma \ ТАСС )

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2019 год. Так, доход семьи президента составил более $1,06 млн (28,6 млн гривен), из них Зеленский и члены его семьи уплатили $133,7 тыс. (3,6 млн гривен) в качестве налогов. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

С мая 2019 года президент не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату в управлении делами, говорится в сообщении. Он продал корпоративные права 12 компаний своему помощнику и давнему партнеру Сергею Шефиру, а также избавился от акций компании Green Family LTD и четырех торговых марок, зарегистрированных в России. Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.

О том, что Зеленский избавился от всех своих бизнес-активов, стало известно в августе. В частности, украинские СМИ писали о том, что президент передал доли в десяти компаниях Сергею Шефиру и его старшему брату Борису. Тогда Шефир-младший сообщал, что Зеленский получит активы назад после того, как истечет его президенский срок (пять лет).

При этом Зеленский остается владельцем большого количества торговых марок, отмечает пресс-служба президента. В 2019 году на его имя были зарегистрированы две марки«Слуга народа». Всего за год президент Украины получил роялти от использования торговых марок на сумму $187,5 тыс. (5,048 млн. гривен).