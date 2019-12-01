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В Мордовии на дежурство заступила РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет
Особенность РЛС «Контейнер» заключается в том, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал. За счет этого система может обнаружить объекты, которые находятся за горизонтом
Фото: Куличенко / РИА Новости

На боевое дежурство в районе мордовского города Ковылкино заступила первая РЛС «Контейнер», при помощи которой будет возможно наблюдать удары противника по территории России на западном и южном воздушно-космических направлениях, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на командующего 1-й армией ПВО-ПРО Андрея Демина.

«Теперь мы наблюдаем возможные удары противника от нескольких сотен до 2 тыс. км до госграницы в режиме реального времени», — заявил Демин. Он уточнил, что при помощи «Контейнера» появится возможность видеть взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей, фиксировать взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по объектам на территории России.

Главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров добавил, что система способна обнаруживать в том числе самолеты, сделанные по технологии «стелс». «Они для нас невидимками не являются», — добавил он.

Особенность РЛС «Контейнер» заключается в том, что она ловит отраженный от ионосферы радиосигнал, а потому способна обнаружить объекты, которые находятся за горизонтом. По словам Петрова, похожие средства развивают США, Великобритания, Франция и Китай, однако российскую систему он считает лучшей в мире благодаря мощному программно-алгоритмическому комплексу.

На опытно-боевое дежурство «Контейнер» поставили еще год назад. Тогда в Минобороны заявляли, что такие же системы будут развернуты и на других направлениях.

Впервые о размещении «Контейнера» в Мордовии сообщалось еще в 2013 году. Однако тогда министр обороны Сергей Шойгу потребовал дооснастить станцию и довести ее до полной готовности.

Автор: Артем Филипенок
Теги: РЛС, Мордовия
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