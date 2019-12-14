Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

В ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили более 50 сложных воздушных целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воздушно-космических сил.

В тренировке приняли участие радиолокационные комплексы «Небо-М», РЛС «Подлет», которые смогли обнаружить низколетящие, аэродинамические, высокоскоростные и баллистические цели условного противника на разных высотах, говорится в сообщении.

Как отметили в ВКС, особое внимание уделялось малоразмерным целям, которые имитировали беспилотные летательные аппараты.

После обнаружения условных целей подразделения РТВ передавали информацию о них на пункты управления зенитно-ракетными комплексами. Кроме непосредственного отражения авианалета по столице была отработана передислокация радиолокационных комплексов на запасные позиции.

В ноябре Россия провела совместные с Египтом учения войск ПВО «Стрела дружбы — 2019». В течение двух недель зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э», «Бук-М2Э», «Игла» и «Шилка» отрабатывали отражение авиаударов условного противника и стреляли по низколетящим мишеням. Это были первые совместные учения ПВО Москвы и Каира.