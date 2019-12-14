Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 62,55 (-0,67) Quote, 13 дек, 13:53
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 69,86 (-0,57) Quote, 13 дек, 13:53
Число пострадавших при пожаре в тюменском наркодиспансере выросло до 12 Общество, 11:28 Чем рассрочка выгоднее кредита. Карточки РБК и Совесть, 11:13 Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве Технологии и медиа, 11:08 Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий Экономика, 11:00 КНДР сообщила о новом испытании на космодроме Политика, 10:33 Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в европейской части России Общество, 10:26 Васильева сообщила о запрете телефонов на уроках в четверти школ России Общество, 10:11 На что рассчитывать столичному безработному Партнерский материал, 10:10 Как ретейлеры Британии меняют привычное рождественское меню — Bloomberg Pro, 10:04 Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь Технологии и медиа, 10:01 Пожар в ангаре в Петербурге полностью ликвидировали спустя 11 часов Общество, 09:50 Главное — тексты: из какой литературы вырос русский рэп РБК и Билайн, 09:40 Почему рекордный урожай привел к росту отпускных цен на яблоки Pro, 09:12 Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки Бизнес, 09:12
Технологии и медиа ,  
0 
Силы ПВО на учениях отразили условный массированный авиаудар по Москве

В ходе тренировки по отражению массированного воздушного удара в Московской зоне ответственности сил ПВО подразделения радиотехнических войск (РТВ) обнаружили более 50 сложных воздушных целей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воздушно-космических сил.

В тренировке приняли участие радиолокационные комплексы «Небо-М», РЛС «Подлет», которые смогли обнаружить низколетящие, аэродинамические, высокоскоростные и баллистические цели условного противника на разных высотах, говорится в сообщении.

Как отметили в ВКС, особое внимание уделялось малоразмерным целям, которые имитировали беспилотные летательные аппараты.

После обнаружения условных целей подразделения РТВ передавали информацию о них на пункты управления зенитно-ракетными комплексами. Кроме непосредственного отражения авианалета по столице была отработана передислокация радиолокационных комплексов на запасные позиции.

В ноябре Россия провела совместные с Египтом учения войск ПВО «Стрела дружбы — 2019». В течение двух недель зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э», «Бук-М2Э», «Игла» и «Шилка» отрабатывали отражение авиаударов условного противника и стреляли по низколетящим мишеням. Это были первые совместные учения ПВО Москвы и Каира.

Теги: ПВО, Москва
Материалы по теме
МИД воспринял как угрозу России слова генерала США о прорыве системы ПВО
Политика
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter