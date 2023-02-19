«РИА Новости» узнало об уничтожении российскими силами американской РЛС
«РИА Новости»: российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию
Российские военные уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ, произведенную в США, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
«Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа «пикап», — сказал собеседник агентства, отметив, что в результате погибли четверо украинских военных и еще один пострадал.
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