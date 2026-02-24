Корпоративные облигации: что это такое, виды, доходность и риски

Содержание:

Корпоративные облигации часто сравнивают с банковскими вкладами, но инструменты работают совершенно по-разному: в первом случае вместо хранения денег в банке вы предоставляете их компании в долг, получая доход в виде купонов.

Повышать интерес инвесторов к облигациям может нестабильность других инструментов и высокая ключевая ставка. В статье разберем, как устроены корпоративные облигации, какие они бывают и как выбрать надежную бумагу.

Что такое корпоративные облигации простыми словами

Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые компаниями для привлечения средств на развитие бизнеса. Покупая облигацию, вы кредитуете компанию под процент.

Главное отличие корпоративных облигаций от государственных заключается в эмитенте. Облигации государственного займа (ОФЗ) выпускает государство, поэтому они считаются безрисковыми. Корпоративные облигации выпускают компании, которые могут обанкротиться, — поэтому они имеют выше риск, но и более высокую доходность.

Облигации отличаются и от акций. Когда вы покупаете акции, вы становитесь совладельцем компании. При покупке облигации вы остаетесь кредитором. Акция может вырасти в цене за счет роста стоимости компании. Облигация все равно принесет только обещанный купонный доход и номинал при погашении.

Виды корпоративных облигаций

Корпоративные облигации по типу купона

Корпоративные облигации различаются по виду купонного дохода — процентной выплаты держателю ценной бумаги:

Облигации с фиксированным купоном — размер процентной выплаты не меняется в течение всего срока, удобны для консервативных инвесторов.

Облигации с плавающим купоном (флоатеры) — размер выплаты зависит от ключевой или другой эталонной ставки (например, RUONIA), изменяясь вместе с ней.

Облигации без купонов называются дисконтными. Инвестор покупает их со скидкой от номинала и получает полную стоимость при погашении. Доход формируется за счет разницы между ценой приобретения и номиналом.

Корпоративные облигации по особенностям погашения

По срокам и способам возврата средств корпоративные облигации также можно поделить на несколько типов:

Облигации с определенной датой погашения. Инвестор точно знает, когда получит назад номинал облигации — например, через три года с момента размещения.

Бессрочные облигации. У бумаги нет конкретной даты погашения, и компания платит по ним купоны. Держатель инструмента вправе реализовать такой актив на вторичном рынке, чтобы выйти из инвестиции.

Облигации с офертой. Оферта по облигациям — это право эмитента выкупить бумагу раньше срока погашения (call-оферта) или право инвестора продать инструмент эмитенту по определенной цене в конкретный момент (put-оферта).

Облигации с амортизацией. Компания погашает такую облигацию не одним платежом в конце срока, а несколькими в течение всего периода.

Корпоративные облигации по назначению

По целям использования корпоративные облигации делятся на несколько типов:

Стандартные облигации. Покупатель приобретает долговую бумагу и периодически получает купонный доход. В конце срока эмитент возвращает вложенную сумму. Особых условий или связи с другими финансовыми инструментами такие бумаги не имеют.

Структурные облигации. Заемные средства предназначены для финансирования конкретного проекта или актива. Если актив растет, инвестор может получить повышенный доход, но если падает — доход может быть минимальным или вообще нулевым.

Целевые облигации. Средства от их размещения идут на конкретные проекты, например на устойчивое развитие или создание инфраструктуры.

Конвертируемые облигации. Владелец может обменять долговую бумагу на акции компании-эмитента. Цена обмена фиксируется заранее. При увеличении котировок акций держатель облигаций конвертирует их и получает статус акционера на выгодных условиях.

Доходность и риски

Доходность корпоративных облигаций напрямую связана с уровнем риска. Инвестор получает больше при выборе высокорисковых активов. Особенно это касается высокодоходных облигаций (ВДО). Разницу в доходности между рискованным инструментом (корпоративной облигацией) и безопасным эталоном (ОФЗ) с одинаковыми сроками погашения называют спредом.

Риски корпоративных облигаций

Риски кредитных облигаций определяются разными факторами, среди которых — финансовое положение компании, условия в конкретной отрасли и состояние экономики в целом. Различают:

Кредитный риск (дефолтный) — возможность невыполнения обязательств со стороны эмитента, например в результате банкротства. Рейтинговые агентства присваивают ценным бумагам кредитные рейтинги, отражающие степень надежности компании.

Процентный риск (инфляционный) — купив бумагу с фиксированным купоном, инвестор может потерять деньги, если начнет расти ставка. Застраховаться от такого риска можно, купив облигации с плавающим купоном.

Валютный риск — курсовые колебания могут снизить доходность держателей облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, необходимо учитывать ликвидность актива. Бумага может быть надежной и доходной, но возникнет проблема, если ее нельзя оперативно реализовать по стоимости, приближенной к рыночной.

Как выбрать лучшие корпоративные облигации: чек-лист инвестора

Выбрать подходящие облигации помогает алгоритм, который минимизирует риски:

Проверьте кредитный рейтинг компании — он показывает, насколько надежна организация с точки зрения рейтинговых агентств. Используйте национальные шкалы: AAA — максимальная надежность; АА — высокая; А — умеренно высокая; BBB — умеренная; ниже — высокий риск (такие облигации считаются спекулятивными). Оцените ликвидность облигации — объем торговли по ней. Если он низкий, вы можете не найти покупателя, когда вам будет нужно срочно продать бумагу. Учитывайте срок погашения облигации — дату когда компания вернет вам номинал. При планировании инвестиций помните: короткие облигации менее волатильны, но приносят меньше дохода; длинные облигации приносят больше, но и более волатильны. Проверьте спред облигации — сравните доходность облигации с доходностью ОФЗ похожего срока. Если спред выглядит слишком узким, это может быть переоцененной бумагой. Если спред слишком широкий — это может быть недооцененная облигация или бумага с повышенным риском. Диверсифицируйте портфель — не стоит размещать капитал только в ценных бумагах одного эмитента. Выбирайте облигации нескольких организаций с различными сроками погашения и степенью надежности.

Вопрос-ответ

Нужно ли платить налог с купонов?

Да, с купонов нужно платить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Налоговая ставка для резидентов составляет 13% при годовом доходе менее 2,4 млн руб. При превышении этой суммы применяется ставка 15%. Нерезиденты уплачивают 30% независимо от размера дохода. Брокер удерживает налог автоматически при выплате купона.

Что будет, если компания обанкротится?

В случае банкротства владельцы облигаций находятся в более выгодном положении, чем акционеры. Кредиторы получают выплаты из остатков имущества компании в первую очередь. Но сумма возврата может оказаться ниже вложенной. Для минимизации рисков стоит отдавать предпочтение бумагам с высокими рейтингами и распределять вложения между разными активами.

Чем субординированная облигация отличается от обычной?

У нее более высокие доходность и риск. Так, в случае банкротства компании у субординированных облигаций более низкий приоритет при расчетах с кредиторами. Это значит, что держатели обычных облигаций получат деньги раньше. За этот повышенный риск субординированные облигации обычно приносят более высокий доход.