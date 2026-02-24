Корпоративные облигации: что это такое, виды, доходность и риски
Содержание:
- Что такое корпоративные облигации простыми словами
- Виды корпоративных облигаций
- Доходность и риски
- Как выбрать лучшие корпоративные облигации: чек-лист инвестора
Корпоративные облигации часто сравнивают с банковскими вкладами, но инструменты работают совершенно по-разному: в первом случае вместо хранения денег в банке вы предоставляете их компании в долг, получая доход в виде купонов.
Повышать интерес инвесторов к облигациям может нестабильность других инструментов и высокая ключевая ставка. В статье разберем, как устроены корпоративные облигации, какие они бывают и как выбрать надежную бумагу.
Что такое корпоративные облигации простыми словами
Корпоративные облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые компаниями для привлечения средств на развитие бизнеса. Покупая облигацию, вы кредитуете компанию под процент.
Главное отличие корпоративных облигаций от государственных заключается в эмитенте. Облигации государственного займа (ОФЗ) выпускает государство, поэтому они считаются безрисковыми. Корпоративные облигации выпускают компании, которые могут обанкротиться, — поэтому они имеют выше риск, но и более высокую доходность.
Облигации отличаются и от акций. Когда вы покупаете акции, вы становитесь совладельцем компании. При покупке облигации вы остаетесь кредитором. Акция может вырасти в цене за счет роста стоимости компании. Облигация все равно принесет только обещанный купонный доход и номинал при погашении.
Виды корпоративных облигаций
Корпоративные облигации по типу купона
Корпоративные облигации различаются по виду купонного дохода — процентной выплаты держателю ценной бумаги:
-
Облигации с фиксированным купоном — размер процентной выплаты не меняется в течение всего срока, удобны для консервативных инвесторов.
-
Облигации с плавающим купоном (флоатеры) — размер выплаты зависит от ключевой или другой эталонной ставки (например, RUONIA), изменяясь вместе с ней.
Облигации без купонов называются дисконтными. Инвестор покупает их со скидкой от номинала и получает полную стоимость при погашении. Доход формируется за счет разницы между ценой приобретения и номиналом.
Корпоративные облигации по особенностям погашения
По срокам и способам возврата средств корпоративные облигации также можно поделить на несколько типов:
-
Облигации с определенной датой погашения. Инвестор точно знает, когда получит назад номинал облигации — например, через три года с момента размещения.
-
Бессрочные облигации. У бумаги нет конкретной даты погашения, и компания платит по ним купоны. Держатель инструмента вправе реализовать такой актив на вторичном рынке, чтобы выйти из инвестиции.
-
Облигации с офертой. Оферта по облигациям — это право эмитента выкупить бумагу раньше срока погашения (call-оферта) или право инвестора продать инструмент эмитенту по определенной цене в конкретный момент (put-оферта).
-
Облигации с амортизацией. Компания погашает такую облигацию не одним платежом в конце срока, а несколькими в течение всего периода.
Корпоративные облигации по назначению
По целям использования корпоративные облигации делятся на несколько типов:
-
Стандартные облигации. Покупатель приобретает долговую бумагу и периодически получает купонный доход. В конце срока эмитент возвращает вложенную сумму. Особых условий или связи с другими финансовыми инструментами такие бумаги не имеют.
-
Структурные облигации. Заемные средства предназначены для финансирования конкретного проекта или актива. Если актив растет, инвестор может получить повышенный доход, но если падает — доход может быть минимальным или вообще нулевым.
-
Целевые облигации. Средства от их размещения идут на конкретные проекты, например на устойчивое развитие или создание инфраструктуры.
-
Конвертируемые облигации. Владелец может обменять долговую бумагу на акции компании-эмитента. Цена обмена фиксируется заранее. При увеличении котировок акций держатель облигаций конвертирует их и получает статус акционера на выгодных условиях.Фото: PeopleImages / Shutterstock
Доходность и риски
Доходность корпоративных облигаций напрямую связана с уровнем риска. Инвестор получает больше при выборе высокорисковых активов. Особенно это касается высокодоходных облигаций (ВДО). Разницу в доходности между рискованным инструментом (корпоративной облигацией) и безопасным эталоном (ОФЗ) с одинаковыми сроками погашения называют спредом.
Риски корпоративных облигаций
Риски кредитных облигаций определяются разными факторами, среди которых — финансовое положение компании, условия в конкретной отрасли и состояние экономики в целом. Различают:
-
Кредитный риск (дефолтный) — возможность невыполнения обязательств со стороны эмитента, например в результате банкротства. Рейтинговые агентства присваивают ценным бумагам кредитные рейтинги, отражающие степень надежности компании.
-
Процентный риск (инфляционный) — купив бумагу с фиксированным купоном, инвестор может потерять деньги, если начнет расти ставка. Застраховаться от такого риска можно, купив облигации с плавающим купоном.
-
Валютный риск — курсовые колебания могут снизить доходность держателей облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Кроме того, необходимо учитывать ликвидность актива. Бумага может быть надежной и доходной, но возникнет проблема, если ее нельзя оперативно реализовать по стоимости, приближенной к рыночной.
Как выбрать лучшие корпоративные облигации: чек-лист инвестора
Выбрать подходящие облигации помогает алгоритм, который минимизирует риски:
-
Проверьте кредитный рейтинг компании — он показывает, насколько надежна организация с точки зрения рейтинговых агентств. Используйте национальные шкалы: AAA — максимальная надежность; АА — высокая; А — умеренно высокая; BBB — умеренная; ниже — высокий риск (такие облигации считаются спекулятивными).
-
Оцените ликвидность облигации — объем торговли по ней. Если он низкий, вы можете не найти покупателя, когда вам будет нужно срочно продать бумагу.
-
Учитывайте срок погашения облигации — дату когда компания вернет вам номинал. При планировании инвестиций помните: короткие облигации менее волатильны, но приносят меньше дохода; длинные облигации приносят больше, но и более волатильны.
-
Проверьте спред облигации — сравните доходность облигации с доходностью ОФЗ похожего срока. Если спред выглядит слишком узким, это может быть переоцененной бумагой. Если спред слишком широкий — это может быть недооцененная облигация или бумага с повышенным риском.
-
Диверсифицируйте портфель — не стоит размещать капитал только в ценных бумагах одного эмитента. Выбирайте облигации нескольких организаций с различными сроками погашения и степенью надежности.
Вопрос-ответ
Нужно ли платить налог с купонов?
Да, с купонов нужно платить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Налоговая ставка для резидентов составляет 13% при годовом доходе менее 2,4 млн руб. При превышении этой суммы применяется ставка 15%. Нерезиденты уплачивают 30% независимо от размера дохода. Брокер удерживает налог автоматически при выплате купона.
Что будет, если компания обанкротится?
В случае банкротства владельцы облигаций находятся в более выгодном положении, чем акционеры. Кредиторы получают выплаты из остатков имущества компании в первую очередь. Но сумма возврата может оказаться ниже вложенной. Для минимизации рисков стоит отдавать предпочтение бумагам с высокими рейтингами и распределять вложения между разными активами.
Чем субординированная облигация отличается от обычной?
У нее более высокие доходность и риск. Так, в случае банкротства компании у субординированных облигаций более низкий приоритет при расчетах с кредиторами. Это значит, что держатели обычных облигаций получат деньги раньше. За этот повышенный риск субординированные облигации обычно приносят более высокий доход.
