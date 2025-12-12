Дроны-камикадзе: типы, устройство и принцип работы

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Содержание:

Что такое дрон-камикадзе

Дрон-камикадзе – это одноразовый беспилотник с боевой частью, который взрывается при поражении цели. В военной терминологии такие устройства называют барражирующими боеприпасами (англ. loitering munition), так как они способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания перед атакой. Предназначены для точечных ударов по целям противника.

Основное отличие барражирующих боеприпасов от обычных ударных и разведывательных БПЛА заключается в их одноразовом применении и сочетании функций разведки и поражения. Дроны-камикадзе могут работать как автономно по заложенной программе, так и под управлением оператора, который контролирует положение дрона и момент атаки.

Первые прототипы таких боеприпасов были разработаны в Израиле в конце 1980-х (IAI Harpy). Они были предназначены для поражения радаров и мобильных систем ПВО противника. К 2017 году барражирующие боеприпасы производились уже в 10 странах мира, с конца 2010-х годов они активно использовались в вооруженных конфликтах в Сирии, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине. В межгосударственных конфликтах дроны-камикадзе (в первую очередь израильские IAI Harop) впервые массово использовались Азербайджаном в 2020-м году в ходе войны за Нагорный Карабах.

Как работают дроны-камикадзе

Механизм работы дронов-камикадзе:

Запуск осуществляется с рук, с помощью катапульты, пускового контейнера или вертикально с земли (для коптерных моделей). После старта дрон движется к заданной точке с помощью GPS-навигации или других систем. В районе цели аппарат переходит в режим барражирования, патрулируя воздушное пространство и высматривая объекты для атаки. Наведение на цель осуществляет либо оператор с использованием телевизионного канала, либо автоматика с помощью оптико-электронных систем. Современные модели оснащаются системами автозахвата, способными самостоятельно обнаруживать и ранжировать цели по значимости. Дрон-камикадзе пикирует на цель и детонирует при столкновении.

Виды дронов-камикадзе: классификация

Есть несколько видов дронов-камикадзе:

По аэродинамической схеме выделяют дроны самолетного типа и коптеры с винтами. Самолетные БПЛА строятся по схемам «бесхвостка» или классической компоновке с фюзеляжем и крыльями. Они обладают большей дальностью и временем полета благодаря более эффективной аэродинамике.

По типу двигателя барражирующие боеприпасы делятся на электрические, с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и реактивные. Электрические моторы обеспечивают бесшумность и низкую тепловую сигнатуру. ДВС позволяют достигать большой дальности полета благодаря использованию топлива. Реактивные двигатели устанавливаются на тяжелые беспилотники.

По массе и дальности действия единой классификации дронов-камикадзе нет. Среди таких беспилотников есть как легкие модели с массой боевой части до 1 кг и радиусом действия до 50 км, так и тяжелые версии, несущие заряд весом более 50 кг и способные преодолеть свыше 1 тыс. км (например, иранский дрон-камикадзе Arash).

FPV-дроны-камикадзе как отдельный класс

FPV-дроны-камикадзе (в русскоязычном пространстве часто называют «фпв-дроны-камикадзе») – это аппараты, которыми управляет оператор через передачу видеоданных на специальные очки в реальном времени. Аббревиатура FPV расшифровывается как First Person View, что означает «вид от первого лица».

Главные преимущества FPV-дронов – высокая скорость и маневренность. Они перемещаются быстрее обычных квадрокоптеров благодаря облегченной конструкции, а отсутствие стабилизации позволяет выполнять сложные маневры. Однако время полета FPV-модели с боевой нагрузкой в среднем составляет около 10 минут, что ограничивает радиус действия и время барражирования. Кроме того, они требуют постоянного контроля со стороны оператора.

Основные элементы конструкции дрона-камикадзе

Конструкция дрона-камикадзе состоит из следующих компонентов:

Планер или рама из композитных материалов. Может быть крылатого (с X-образными или треугольными крыльями) или коптерного типа.

Силовая установка – электродвигатель, ДВС или реактивный двигатель.

Боевая часть. Применяются осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические заряды в зависимости от цели.

Система управления и навигации включает полетный контроллер (координирует работу всех систем), GPS-приемник, гироскоп и акселерометр.

Система наведения включает телевизионные камеры видимого и инфракрасного диапазонов, видеопередатчик и антенны. Современные модели оснащаются нейросетями для автоматического распознавания и захвата целей.

Эффективность дронов-камикадзе

Эффективность дронов-камикадзе в военных конфликтах, включая военную операцию на Украине, связана с несколькими факторами:

Экономическая выгода . Например, издание The Economist указывало, что цена российского дрона «Ланцет» составляет менее $50 тыс., в то время как американская гаубица М777 – потенциальная цель для атаки такого беспилотника – стоит около $4 млн. Такие БПЛА также значительно дешевле крылатых ракет, которые тоже применяют для высокоточных ударов.

Точность . Возможность оператора корректировать полет до самого момента удара и системы автозахвата цели обеспечивают высокую точность поражения, в том числе движущихся целей. Так, в январе 2024 года портал Lostarmour подсчитал, что из тысячи опубликованных на тот момент эпизодов применения дрона-камикадзе «Ланцет» в 84% случаев беспилотник повреждал или уничтожал цель.

Тактические преимущества. Дроны-камикадзе способны барражировать в ожидании появления цели. Низкая акустическая сигнатура электрических моделей затрудняет их обнаружение. Малые габариты и композитная конструкция обеспечивают низкую радиолокационную заметность. Возможность групповых атак «роем» позволяет преодолевать системы ПВО.

В результате интенсивность применения дронов-камикадзе растет. Если в январе 2025-го, по данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские военные применили около 2600 дронов-камикадзе и их имитаторов, то в ноябре это число составило 5456. Рекордное количество было зарегистрировано в июле – 6394 единицы.

Сравнение моделей дронов-камикадзе

Существует множество различных моделей дронов-камикадзе, которые различаются характеристиками и предназначением. Барражирующие боеприпасы крылатого типа имеют высокую дальность полета и способны нести десятки килограммов полезной нагрузки. Они, как правило, используются для поражения бронетехники, артиллерийских позиций и объектов в тылу противника. Например, «Герань-2» оснащается 50-килограммовой боевой частью, пролетает до 2 тыс. км со скоростью 150-170 км/ч. Украинский БПЛА «Лютый» несет заряд весом до 50 кг, имеет дальность до 1 тыс. км, развивает скорость до 150 км/ч.

FPV-дроны-камикадзе отличаются компактностью и маневренностью. Так, российская «Молния-2» несет до 6 кг боевой части, летает до 60 км со скоростью 80 км/ч, время работы – до 40 минут. Американский Switchblade 300 может поднять в воздух до 1,7 кг взрывчатки, имеет дальность полета до 30 км, летает со скоростью до 160 км/ч и может находиться в воздухе до 20 минут. Такие дроны применяются на линии соприкосновения для поражения живой силы, в том числе в укрытиях, и небронированной техники.

Ограничения и уязвимости дронов-камикадзе

Основные ограничения дронов-камикадзе включают: