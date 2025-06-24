БПЛА «Лютый»: технические характеристики, боевое применение и угрозы

Беспилотный летательный аппарат АН-196 «Лютый» (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

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Что такое БПЛА «Лютый» и кто его разработал

БПЛА АН-196 «Лютый» (укр. «Лютий») — это украинский ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, дрон-камикадзе увеличенной дальности, который спроектирован для ударов по объектам на территории противника.

Киев начал разработку аппарата во второй половине 2022 года по приказу в то время главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. За производство отвечало государственное авиастроительное предприятие «Антонов», которое входит в госконцерн «Укроборонпром». При разработке инженеры изучали беспилотники иностранного производства, в том числе иранские аппараты семейства Shahed («Шахед»). Первый полет дрона, по данным издания «Украинская правда», прошел в октябре 2022 года. Первая серийная партия «Лютого» была готова к августу 2023 года. В ноябре того же года украинское Минобороны впервые продемонстрировало дрон в виде модели.

Военный беспилотник «Шахед-136» (Фото: Win McNamee / Getty Images)

«Лютый» — не на 100% украинское производство. Как рассказала в декабре 2022 года представитель «Укроборонпрома» Наталья Сад, часть комплектующих, в том числе платы и проводники, Киев приобретает за рубежом. Стоимость производства дрона довольно высока — около $200 тыс. за аппарат.

Технические характеристики БПЛА «Лютый»

Размеры и конструкция

«Лютый» — это низкоплан с двухбалочным фюзеляжем из стеклопластика, конструкцию усиливают металлическая сетка и фанера. Это довольно крупный аппарат: его длина — 4,4 м, размах крыла — 6,7 м. Изначально разработчики заявляли, что это будет 200-килограммовый аппарат, который сможет доставлять боевую часть весом до 75 кг. У него есть трехлопастный пропеллер в хвостовой части и колесное шасси. Внешне «Лютый» похож на турецкие беспилотники типа Bayraktar.

Беспилотный летательный аппарат АН-196 «Лютый» (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Двигатель, скорость и высота полета

Беспилотник оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Hirth F-23 (производитель Hirth Engines, Германия) мощностью 50 л.с., его используют на сверхлегких самолетах. Крейсерская скорость «Лютого» (с наименьшим расходом топлива на километр пути) — 150 км/ч.

Дальность и продолжительность полета

Заявленная дальность «Лютого» — более 1 тыс. км. Дрон работает в рамках инерциальной системы наведения, т.е. летит по заранее заданному ему маршруту, направление его движения можно корректировать с помощью GPS. Как рассказал CNN член украинского подразделения дальних беспилотников, способность преодолеть систему противовоздушной обороны (ПВО) противника и достичь цели на 60% зависит от планирования, и для этого надо знать, где расположены и на какой радиус действуют средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, чтобы отвлечь ПВО, украинские силы используют дроны-камикадзе меньшего размера под названием «Рубака».

Дрон «Рубака» (Фото: Главное управление разведки Украины)

Тактико-технические характеристики

Длина — 4,4 м



Размах крыльев — 6,7 м



Вес — 250–300 кг



Крейсерская скорость — 150 км/ч



Дальность — около 1 тыс. км



Грузоподъемность — 75 кг



Тип боевой части — осколочно-фугасный



Вес боевой части — 50 кг



Двигатель — Hirth F-23 внутреннего сгорания с трехлопастным винтом в толкающей конфигурации



Мощность двигателя — около 50 л.с.



Система наведения — инерциальная с коррекцией по спутниковой связи для автономного полета к цели

Применение БПЛА «Лютый» в боевых условиях

Аппарат впервые использовался украинской стороной в боевых условиях весной 2023 года, но массово «Лютые» стали применяться только примерно через год по мере налаживания серийного производства. В частности, в ночь на 12 октября 2024 года российские системы ПВО сбили над Херсонской областью 16 беспилотников, среди них, по данным главы региона Владимира Сальдо, был и дрон «Лютый».

Сбитый над Херсонской областью украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый», октябрь 2024 года (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Маскировка и удары в ночное время

Атаки беспилотников происходят в основном ночью. У дронов относительно небольшое тепловое излучение (его обеспечивают система охлаждения и материалы низкой теплопроводности) и, как следствие, низкий цветовой контраст для тепловизоров, что затрудняет их обнаружение.

В «Лютый» интегрирована западная система машинного зрения Skynode S, которая отвечает за управление полетом. Она позволяет «Лютому» работать в автономном режиме, обеспечивая точную навигацию в случае плохого сигнала GPS.

Беспилотный летательный аппарат АН-196 «Лютый» (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Массовое применение и «эффект роя»

При массовом использовании дронов возможно создать так называемый эффект роя — положение, при котором беспилотники действуют не отдельно, а в координации друг с другом, выполняя различные задачи для достижения общей цели. По данным CNN, при запусках вглубь России «Лютый» используется вместе с меньшими по размеру дронами-камикадзе «Рубака», которые помогают отвлекать средства ПВО от «Лютых».

Чем опасен БПЛА «Лютый»

Главная опасность БПЛА «Лютый» заключается в его дальности — более 1 тыс. км. Источник в украинских властях, который имеет отношение к производству «Лютого», отметил в беседе с Би-би-си, что дрон устойчив к средствам РЭБ и может менять высоту полета в зависимости от рельефа местности. По его словам, беспилотник модернизируют с учетам опыта его применения, и это происходит без удорожания производства.

Противодействие со стороны России

Чтобы бороться с дроном «Лютый», российские военные выдвигают мобильные группы ПВО со стрелковым оружием (пулеметы), которые установлены на пикапах или грузовиках. Для перехвата беспилотника в темноте используют прожекторы. Видео перехвата «Лютого» в марте 2025 года опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель», отметив, что украинские военные также используют прожекторы для перехвата российских «Гераней».

Беспилотные летательные аппараты «Герань-2» на Красной площади в Москве на военном параде, 9 Мая 2025 года (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Наряду с системами ПВО для борьбы с «Лютыми» применяются средства РЭБ — этот инструмент более актуален в условиях города: сбитый беспилотник может привести к разрушениям и жертвам, радиоэлектронная же борьба заглушает системы навигации дрона и сбивает его с курса. В частности, в начале 2025 года в России протестировали комплекс обнаружения и подавления БПЛА «Сфера». Устройство ведет радиоэлектронную разведку, определяет каналы управления дронами и затем подавляет эти каналы средствами РЭБ.