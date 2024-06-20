Дрон «Булава», как и «Ланцет», имеет Х-образную конфигурацию крыла. Он способен проводить атаки как по выбранной оператором цели, так и по заданным координатам

На оборонной выставке Eurosatory 2024 во Франции Украина представила беспилотник-камикадзе «Булава», представляющий собой аналог российского «Ланцета», сообщает украинское издание Defence Express.

«Ланцеты» — это ударные беспилотники, они разработаны компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». В конструкцию дрона входят два Х-образных крыла. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Масса полезной нагрузки «Ланцета-3» — 3 кг, он может находиться в полете 40 минут. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, сообщал «Ростех».

Эти дроны используются в ходе военной операции на Украине. Например, 11 июня Минобороны показало, как «Ланцет» нанес удар по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания был уничтожен украинский Су-25. Киев выражал беспокойство из-за применения Москвой этих дронов.

Украинский дрон также имеет Х-образную конфигурацию крыла. Его общая взлетная масса — 11 кг, вес боеголовки — 3,6 кг. Она сочетает в себе возможности кумулятивного, бронебойного и термобарического воздействий. Крейсерская скорость дрона — 100 км/ч. В воздухе он может находиться более 50 мин. Размах крыльев «Булавы» — около 1,6 м, длина фюзеляжа — около 1,5 м.

Дрон может работать и днем, и ночью. В него внедрена технология «машинного зрения», которая обеспечивает автоматическое обнаружение, блокировку и сопровождение цели. К тому же, у него повышенная устойчивость к воздействию средств РЭБ. Благодаря этому оператор может вручную управлять дроном как можно дольше в условиях сильного подавления. БПЛА может наносить удары на расстоянии, превышающем 60 км.

Запускают украинскую «Булаву» с катапульты. Она может наносить удары как по выбранной оператором цели, так и по заданным координатам.

В России название «Булава» носит морская межконтинентальная баллистическая ракета.